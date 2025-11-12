Castilla-La Mancha tiene 181 millones de euros consignados para el Sorteo de Navidad: gasto medio por persona de 86,47

Castilla-La Mancha contará este año con 181,4 millones de euros consignados para el Sorteo Extraordinario de Navidad del 22 de diciembre, lo que supone una media de 86,47 euros por habitante, por encima de la media nacional de 76,08 euros por persona, según los datos difundidos este miércoles por Loterías y Apuestas del Estado.

Para el sorteo de 2024, la comunidad autónoma vendió 169 millones de euros, equivalentes a 79,62 euros por habitante, lo que supone un incremento del 5,59 % respecto a 2023.

Por provincias, Cuenca es la que más dinero tiene consignado, con 25 millones de euros, a razón de 126,90 euros por habitante, seguida de Ciudad Real con 98,73 euros por persona, Albacete con 87,32, Toledo con 75,67 y Guadalajara con 63,74 euros por habitante. En total, se han puesto a la venta 907.456 billetes en toda la región.

Lotería Navidad.

La última vez que el Gordo de Navidad cayó en Castilla-La Mancha fue en 2023, repartido en varias localidades de cuatro de las cinco provincias.

Cita muy esperada

En Albacete tocó en La Roda, San Pedro y la capital, en Toledo en Villafranca de los Caballeros y la capital, en Ciudad Real en Alcázar de San Juan y Guadalajara en Villanueva de la Torre.

El Gordo más antiguo que ha tocado en la región data de 1852 en Molina de Aragón, en Guadalajara, y desde entonces ha sido repartido en distintas localidades de todas las provincias, reflejando una larga tradición de premios en Castilla-La Mancha.

El Sorteo de Navidad sigue siendo una de las citas más esperadas por los castellano-manchegos, consolidándose como un motor de ilusión y tradición en la región, con un aumento constante del gasto medio por habitante en los últimos años.