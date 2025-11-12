Bellido pide "celeridad" a los grupos del Congreso para que el Estatuto de Castilla-La Mancha esté listo "antes del verano"

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha hecho una valoración positiva de la "fotografía de unidad" que se vivió este martes en el Congreso de los Diputados con la aprobación de la toma en consideración del itinerario parlamentario del nuevo Estatuto de la región.

Ha pedido "celeridad" a los grupos políticos de la Cámara Baja para seguir adelante con una tramitación que espera que termine "antes del próximo verano".

Bellido ha expresado que la expectativa es que este Estatuto esté listo en el primer semestre de 2026, con las enmiendas que los grupos parlamentarios lleven a la Comisión. "Es razonable que se apruebe en el próximo periodo de sesiones y esa es la frontera y fecha de esperanza que calibra el Parlamento de Castilla-La Mancha, algo factible", ha afirmado.

Asimismo, se ha referido al discurso del presidente autonómico, Emiliano García-Page, que hizo un "alarde pedagógico de la importancia de las comunidades autónomas, que han hecho un país mejor".

Sobre el discurso de Vox, ha afirmado que su intervención fue "coherente", ya que es un partido que "votaría incluso en contra de la Constitución". "No están de acuerdo con el modelo de descentralización que ha hecho posible que los ciudadanos puedan demandar servicios a instituciones más cercanas", ha afirmado.

"Un día histórico"

"Fue un día histórico para Castilla-La Mancha e importante para España, una gran victoria. Los partidos que defienden la Constitución aprobaron este Estatuto que se ha hecho con la idea de mejorar la región. La foto fija de la votación es una radiografía casi inédita y que no se va a volver a producir", ha celebrado.

Al respecto, ha afirmado que fue una mayoría de votos "a favor de Castilla-La Mancha" en un contexto en el que "no hay consensos".

"Parece que se es más valiente si se insulta al adversario, pero aquí lo valiente es sentarse a negociar, escuchar a quien tiene otra ideología y acceder a rebajar pretensiones para que el otro pueda formar un proyecto unitario", ha sentenciado.