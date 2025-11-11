El Gobierno regional incrementa más de 3,5 millones de euros las ayudas del IRPF para proyectos sociales en 2025

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha alcanzado las cifras más altas de su historia en la convocatoria de subvenciones del IRPF 2025 y del Impuesto sobre Sociedades, con una dotación total de 20.549.106 euros y 560 proyectos sociales con propuesta favorable.

Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, tras presentar la resolución provisional de la convocatoria en el Consejo de Gobierno, acompañada por la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín.

"Este año alcanzamos las mayores cifras desde que Castilla-La Mancha gestiona directamente estos fondos. Hemos superado los 20,5 millones de euros, más de 3,5 millones por encima del ejercicio anterior, y lo hacemos acortando plazos, garantizando que cada euro llegue a quienes más lo necesitan", ha destacado García Torijano.

Bárbara García Torijano en rueda de prensa. JCCM

La convocatoria recibió 825 solicitudes, el mayor número de la serie histórica, presentadas por 351 entidades sociales, de las cuales 40 concurren por primera vez.

Impacto social

Tras el proceso de valoración, se han propuesto 560 proyectos favorables, que representan el mayor impacto social alcanzado hasta la fecha y que se desarrollarán durante 2026, dando continuidad a programas actualmente en ejecución.

"Este resultado demuestra la fortaleza del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha: un tejido comprometido, profesional y transformador que trabaja cada día por la inclusión y la igualdad", ha subrayado la consejera.

Líneas de actuación

Las ayudas se distribuyen en ocho grandes líneas de actuación, que incluyen:

Inclusión, voluntariado y participación

Infancia y familia

Promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia

Discapacidad y accesibilidad

Mejora de la calidad de vida de las personas mayores

Juventud

Igualdad de género y prevención de la LGTBIfobia

Atención social a personas en situación de especial vulnerabilidad por factores de salud

Estas líneas financian programas de acompañamiento, inserción sociolaboral, atención residencial, envejecimiento activo, accesibilidad universal e igualdad, entre otros.

El Gobierno regional ha adelantado en más de 15 días la resolución respecto a 2024, reafirmando su eficacia y transparencia.

Oportunidades reales

García Torijano ha recordado que Castilla-La Mancha ejecuta el 100% de los fondos asignados, lo que garantiza que cada euro se traduzca en oportunidades reales y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

Desde que la región asumió la gestión autonómica en 2017, la financiación ha pasado de 9 millones a más de 20 millones de euros, multiplicando por dos la inversión en proyectos sociales.

"Detrás de cada cifra hay personas, entidades y profesionales que construyen una Castilla-La Mancha más justa e inclusiva. Gracias a la solidaridad de miles de contribuyentes, seguimos avanzando hacia una sociedad donde nadie quede atrás", ha afirmado la consejera, haciendo un llamamiento a marcar la 'X solidaria' en la Declaración de la Renta, origen de estos fondos.