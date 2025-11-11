Castilla-La Mancha exporta al Congreso su modelo de consenso: el Estatuto salvará el primer trámite con holgura

El proyecto de modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha sorteará el trámite de toma de consideración parlamentaria con una cómoda mayoría. A los votos favorables de los representantes del PSOE y el PP en el Congreso de los Diputados, las dos formaciones que han impulsado la norma en las Cortes regionales, se añadirán los síes de Sumar. Vox se opondrá. Los grupos nacionalistas e independentistas no han participado en el debate y, por tanto, no han desvelado el sentido de su voto.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abundado en la profundidad de la reforma acordada. Además, ha subrayado el "consenso" que ha definido la propuesta presentada ante la Cámara Baja. El jefe del Ejecutivo ha insistido en que todos "los que creemos en el orden constitucional" en la región han impulsado la renovación de la norma, una alusión velada a Vox.

Según Page, la incorporación del PP a la propuesta de reforma estatutaria la refuerza. Aunque el Gobierno regional podría haberlo "traído con sus simples votos", como ha expuesto el presidente regional durante su ponencia, la incorporación del principal partido de la oposición ensancha el alcance de la ley, al tiempo que garantiza un recorrido más cómodo por las Cortes Generales.

La intervención de Page se ha centrado en Castilla-La Mancha y su Estatuto, sin referencias a la política nacional ni críticas a los socios del Gobierno de Pedro Sánchez. Su breve alocución, apenas seis minutos desde la tribuna de oradores, se ha convertido en un alegato en favor del Estado de las autonomías.

"Gestionamos tres cosas: sanidad, educación y servicios y prestaciones sociales", ha enumerado. Al respecto, el "blindaje del estado del bienestar que hemos ido construyendo" ha emergido como el leitmotiv del proyecto que ahora evalúa el Congreso.

En la misma línea se ha manifestado la portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar. "Es un texto consensuado y dialogado, dos señas de identidad de Page".

La diputada regional se ha mostrado convencida de que el texto pendiente de aprobación resultara tan beneficioso para la comunidad autónoma como el vigente. "El Estatuto actual ha forjado la identidad de Castilla-La Mancha; este Estatuto debe guiar a la región a otros 40 años de progreso".

Abengózar ha recordado que el articulado introduce el decreto ley y ahonda en el autogobierno, entre otras modificaciones y previsiones.

Por su parte, el primero de los tres comisionados de las Cortes regionales que ha participado en el debate de toma en consideración ha sido el líder regional del PP, Paco Núñez. El responsable del principal grupo de la oposición ha abundado en el valor de la igualdad y ha proclamado el propósito de mejora como reto de futuro.

"Castilla-La Mancha necesita que le tomen en serio", ha expuesto Núñez. "Aspiramos a ser una región líder en crecimiento y bienestar".

Durante su intervención, el presidente regional del PP ha asumido "la firme defensa del agua" como compromiso "en beneficio del campo castellanomanchego", unas palabras que han sido secundadas por aplausos desde la bancada popular.

La comparecencia de Núñez ha insinuado la cercanía de un supuesto cambio de rumbo político en la región, un feudo socialista apenas interrumpido en una legislatura desde 1982. "Es un nuevo Estatuto para un nuevo tiempo: Castilla-La Mancha ha esperado mucho, lo mejor está por llegar".

Una "farsa" de pacto, dice Vox

El único discurso abiertamente contrario a la propuesta de reforma del Estatuto lo ha protagonizado Manuel Mariscal, diputado de Vox y natural de Talavera de la Reina.

El representante del partido de Santiago Abascal se ha referido a "los políticos del bipartidismo" como "estafadores, timadores y trileros" y ha tildado de "farsa" la ley aprobada por las Cortes regionales con la aquiescencia de PSOE y PP.

Mariscal se ha preguntado "por qué Castilla-La Mancha necesita más políticos", una referencia al incremento en el número de diputados en el Parlamento autonómico. Al mismo tiempo, se ha permitido afirmar que "nadie", es decir, ningún vecino de la región, "les ha pedido un nuevo Estatuto" a las dos grandes formaciones políticas tradicionales.

Frente a las demandas de "vivienda, seguridad, trabajo y libertad" que Vox dice recibir, "ustedes traen más políticos, palmeros y chiringuitos", ha afeado Mariscal.

Como ejemplo de la falta de utilidad del pacto sellado en Castilla-La Mancha, el representante de Vox ha apuntado la creación de una Agencia Tributaria propia, una medida que, según sus palabras, retrata al "PSOE rojo y el PSOE azul".