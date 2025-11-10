El Estatuto de Castilla-La Mancha llega al Congreso: quién interviene, qué se vota y cuándo se prevé aprobarlo

Emiliano García-Page defenderá la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados. JCCM

El Pleno del Congreso de los Diputados valorará mañana el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que las Cortes regionales aprobaron la pasada primavera. Las intervenciones se extenderán, aproximadamente, desde las 15:00 hasta las 16:30 horas. La votación se producirá sobre las 20:30 horas.

El debate de toma en consideración decidirá el futuro de la propuesta remitida por la Cámara autonómica. Si no media sorpresa mayúscula, el beneplácito de los dos grandes partidos facilitará que la proposición de ley continúe su tramitación parlamentaria.

En el toledano convento de San Gil, sede de la Cámara castellanomanchega, PSOE y PP suscribieron la renovación de la norma que permitió la fundación de la comunidad autónoma. El respaldo de las formaciones con más representantes augura un debate sin sobresaltos, más allá de las posturas que puedan defender Vox, Junts u otros de los grupos que sustentan al Gobierno de Pedro Sánchez.

Los tres representantes (o comisionados) de la Administración de Castilla-La Mancha que defenderán el proyecto de reforma de Estatuto serán el presidente autonómico, Emiliano García-Page, el líder del PP regional, Paco Núñez, y la portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar.

También participará Sergio Gutiérrez, diputado nacional por la circunscripción de Toledo y número dos del PSOE de Castilla-La Mancha.

Todos los grupos con representación parlamentaria en el Congreso, ordenados de mayor a menor según su tamaño, podrán intervenir en la sesión. Los portavoces de cada bancada trasladarán sus opiniones sobre el texto y, presumiblemente, adelantarán el sentido de su voto. El PP, representado por Ester Muñoz, protagonizará la primera disertación.

Minutos antes del inicio del debate, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, recibirá a la delegación de la región. Se trata de un gesto de deferencia habitual previo a los grandes eventos parlamentarios.

Además de los comisionados, viajarán hasta Madrid el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, varios miembros del Consejo de Gobierno y diferentes representantes de la sociedad civil. Este grupo seguirá el desarrollo de la sesión desde la tribuna del hemiciclo.

Siguientes etapas

Tras el debate y la consiguiente votación, el texto se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, un órgano presidido por el diputado socialista José Zaragoza y en el que ejercen como portavoces, entre otros, Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Carlos Flores Juberías (Vox), Gabriel Rufián (ERC) o Mertxe Aizpurua (Bildu).

En este paso, el texto podrá ser enmendado. El informe de ponencia y el dictamen de la Comisión anticiparán el regreso de la reforma al Pleno, donde será votada y, en su caso, aprobada.

Finalizado su discurrir por la Cámara Baja, el Estatuto de Autonomía se enviará al Senado, una instancia donde también se podrá modificar (y en la que el PP disfruta de mayoría absoluta). En todo caso, si la Cámara Alta altera el texto aprobado en el Congreso, será la sede de la Carrera de San Jerónimo la que valide las novedades.

La aprobación por mayoría absoluta de ambas cámaras anticipa su aprobación, un proceso que finaliza con la sanción del rey y la publicación de la ley orgánica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fuentes conocedoras de los entresijos parlamentarios creen que Castilla-La Mancha tendrá su Estatuto de Autonomía aprobado en el verano de 2026.