Más de 150 pacientes renales de Castilla-La Mancha ya reciben la diálisis en casa

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso importante en la atención personalizada a pacientes con enfermedad renal crónica al potenciar las terapias domiciliarias. El objetivo es incorporar progresivamente técnicas alternativas a la hemodiálisis convencional, como la diálisis peritoneal y la hemodiálisis en casa, a la cartera de servicios de los hospitales públicos.

Así lo ha anunciado este domingo el director gerente del Sescam, Alberto Jara, durante la inauguración del XX Congreso Provincial de Personas con Enfermedad Renal de Ciudad Real. Jara ha confirmado que actualmente más de 140 pacientes en la región realizan diálisis peritoneal y alrededor de una decena, hemodiálisis domiciliaria.

Este impulso forma parte de una estrategia más amplia para ofrecer una mayor autonomía a los pacientes y facilitarles la conciliación del tratamiento con su vida personal y laboral, "poniendo al paciente en el centro del proceso", según Jara.

La hemodiálisis domiciliaria ya está en marcha en los hospitales de Albacete, Guadalajara y Toledo. Este año se ha sumado a los centros de Alcázar de San Juan y Ciudad Real, y el Sescam ya está trabajando para implantarla en los hospitales de Cuenca y Talavera de la Reina.

Además, el Servicio de Salud ha registrado un "récord histórico" en donación de órganos. En los diez primeros meses de 2025, se han alcanzado las 78 donaciones en Castilla-La Mancha (seis más que en 2023, año que ostentaba el máximo). Este hito ha permitido realizar 82 trasplantes renales en la comunidad, mientras que otros 28 castellano-manchegos han recibido un riñón en otras autonomías.

El "compromiso con la humanización" de la atención también se refleja en el transporte sanitario. Un proyecto desarrollado por la Gerencia de Urgencias y ALCER Ciudad Real ha permitido optimizar el traslado de pacientes en diálisis. Las medidas incluyen la dedicación de recursos específicos a las rutas, la optimización de tiempos y distancias de traslado, la limitación del número de pacientes por vehículo y la adecuación de los horarios a las necesidades clínicas y personales, informa el Gobierno regional en nota de prensa.

Estas medidas han resultado en una reducción de más del 80% en las incidencias relacionadas con el transporte sanitario de pacientes de diálisis. El objetivo es extender esta iniciativa a las cinco provincias una vez se resuelva la nueva adjudicación del contrato de transporte sanitario, actualmente en proceso de licitación.