Castilla-La Mancha abrirá en 2026 cinco nuevas residencias público-privadas con 440 plazas para mayores

El Gobierno de Castilla-La Mancha abrirá en 2025 cinco nuevas residencias de mayores con un modelo de gestión público-privada, ofertando un total de 440 plazas más.

Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante el acto del 30 aniversario de la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Acescam) en Toledo.

"Para 2026 vamos a abrir nuevas residencias de mayores en esa colaboración público-privada, con 440 plazas más para cinco nuevas residencias que van a dar cobertura en nuestra comunidad. Estamos hablando de Elche de la Sierra, de Munera, de Chinchilla, de Campillo de Alto Buey y La Parrilla, que van a tener un 50 % de plazas públicas y que van a dar la posibilidad de incrementar nuestra red de recursos", ha afirmado.

Asimismo, la consejera ha recordado que la Junta ha prorrogado hasta 2027 el Concierto Social, con una inversión superior a 240 millones de euros y "garantizando la financiación estable de más de 5.400 plazas residenciales y 480 de centro de día".

"Actualmente, la red regional de atención a mayores cuenta con más de 5.000 profesionales y mantiene una ocupación del 97 %, una de las cifras más altas del país. Cuidar a las personas mayores también es cuidar a quienes las atienden", ha expresado.

30 años de Acescam

Durante su intervención, García Torijano ha felicitado a Acescam por "30 años de compromiso, profesionalidad y entrega" y ha destacado su papel esencial en la consolidación del sistema de bienestar regional.

"Acescam ha sido un aliado imprescindible para construir una red de cuidados fuerte, humana y cercana, que coloca a las personas mayores en el centro de todas nuestras políticas", ha expresado.

La consejera ha puesto en valor que, en los últimos diez años, Junta y Acescam han "ido de la mano en el ámbito de la gestión de plazas residenciales". "Si en 2015 Acescam tenía 47 centros con más de 1.200 plazas públicas, en este 2025 esta colaboración alcanza las 1.627 plazas públicas en 65 centros residenciales, con 26,9 millones de euros de financiación a través del Concierto Social del Gobierno de Castilla-La Mancha", ha explicado.

Por último, ha destacado la campaña 'Ningún Mayor Solo en Navidad', impulsada conjuntamente por el Gobierno de Castilla-La Mancha y Acescam durante el periodo navideño. Una iniciativa para ofrecer compañía y atención a las personas mayores en situación de soledad.