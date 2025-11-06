Vox adelanta su rechazo en el Congreso al nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha: "Es otra estafa del bipartidismo"

El presidente de Vox en las Cortes, David Moreno, ha reiterado el rechazo de su partido a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, calificándolo como "otra estafa más del bipartidismo".

Así lo ha expresado en una rueda de prensa en la sede del partido en Madrid junto al secretario general del grupo en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, donde ha adelantado que Vox votará en contra en la tramitación en el Congreso el próximo 11 de noviembre.

"El único objetivo de la reforma del Estatuto es blindar los propios privilegios políticos que representan el bipartidismo. El incremento del número de diputados supondrá un gasto político de 12 millones de euros más", ha afirmado.

Un gasto que "se agrava por las duplicidades de organismos administrativos como el Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas, el Consejo de Diálogo Social o el Consejo Regional de Transparencia del Gobierno".

Asimismo, ha lamentado que el texto "no responde a ninguna necesidad de la población castellanomanchega y, por el contrario, tan solo beneficia a una industria política que la región no necesita". "Solo Vox cuida a las familias y a los trabajadores y solo Vox vota en contra de la reforma del Estatuto", ha expresado.

Además, ha anunciado que si Vox llega a la Presidencia de la región, Vox "derogará esa reforma del Estatuto porque es innecesaria". "Los castellanomanchegos no sabían ni que se estaba tramitando en pacto secreto por el PSOE y el PP porque solo beneficia al bipartidismo", ha afirmado.

Por su parte, Figaredo ha secundado las palabras de Moreno contra las dos formaciones mayoritarias señalando que "son dos partidos que entre sí se entienden en sus grandes bloques, sus grandes líneas argumentales están en un porcentaje elevadísimo de acuerdo".

La Junta cree que es "incomprensible"

Por su parte, el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha pedido a los diputados de Vox que se planteen "si es coherente que estén sentados en el Parlamento castellanomanchego cuando están en contra de la autonomía y de Castilla-La Mancha".

Desde Palermo (Italia) ha afirmado que "es incomprensible absolutamente la posición de los diputados regionales de Vox".

"Por un lado, son representantes en las Cortes de Castilla-La Mancha y de ahí cobran su sueldo y subvenciones que luego nos hemos enterado que sirven para financiar a su partido a nivel nacional, pero al mismo tiempo están en contra de la autonomía y de Castilla-La Mancha", ha expresado.

Para Caballero, el rechazo de Vox es "absolutamente incomprensible y demuestra muy bien que quizás lo que querrían los dirigentes de Vox en la región es que nuestros derechos, los servicios de los que nos beneficiamos, el bienestar de nuestra región, no se decidiera en Castilla-La Mancha sino que se decidiera en Madrid por un gobierno centralista".

"Todos los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha, la inmensa mayoría, voten a quien voten, saben que los intereses de la región tienen que ver con la sanidad, la educación, el bienestar social y están mejor defendidos por un Gobierno regional en Castilla-La Mancha que si dependiéramos de un gobierno de Madrid", ha asegurado.

Por ello, ha indicado que Vox se tiene que plantear "si es coherente estar sentados en el Parlamento, cobrar el sueldo, utilizar el dinero que reciben por esa condición para su partido y al mismo tiempo decir que no se quiere que haya autonomía".