El entorno de Page reacciona al "tocahuevos" del chat de Torres con Koldo: "Si es por defender a la región, no es un insulto"

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha valorado la supuesta conversación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y Koldo García refiriéndose al jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, como "un tocahuevos".

"Si defender Castilla-La Mancha, aunque sea enfrentándose al Gobierno de España o a quien corresponda, supone que alguien lo califique así, no lo consideramos un insulto sino todo lo contrario", ha expresado Padilla.

Como publicó este martes EL ESPAÑOL, se trata de una conversación de "desahogo" del hoy ministro con Koldo García. En esta fecha, Torres era presidente de Canarias y Koldo el principal asesor del Ministerio de Transportes que encabezaba José Luis Ábalos. En el chat recogido en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Torres cargaba contra el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, por sus reticencias a poner test covid en los aeropuertos.

En estos mensajes, Torres expresa a Koldo: "¡No hay puta manera con Illa! Si quiere que yo sea un Page, un Lambán o un tocahuevos, será por tíos como Illa.

Según se desprende del informe, el ahora ministro y antes presidente autonómico usaba su relación de confianza con Koldo para llegar al presidente Sánchez, tratando de que el Consejo de Ministros y concretamente Illa suavizaran las restricciones contra el coronavirus en Canarias.

"Portazo de Castilla-La Mancha"

Por todo ello, Padilla ha añadido que "si otras personas en aquel momento buscaban que se adquiriera material sanitario a determinadas empresas, ha quedado acreditado que se encontraron un portazo del Gobierno de Castilla-La Mancha".

Tal y como publicó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Castilla-La Mancha rechazó las mascarillas de la 'trama Koldo' en 47 minutos al considerarlas "claramente defectuosas".