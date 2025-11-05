El debate del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso será el 11 de noviembre

El Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes 11 de noviembre, a partir de las 15 horas, la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, tal y como consta en el orden del día del pleno de la Cámara.

En un primer momento, el debate iba a tener lugar el pasado 7 de octubre, pero se pospuso debido "a la organización del Congreso de los Diputados y a los debates que se van produciendo".

Así lo expresó el presidente de las Cortes castellanomanchegas, Pablo Bellido, que avanzó que siguiendo el calendario lo más factible es que la reforma del Estatuto "pueda estar lista para el primer semestre de 2026". "Tras la toma en consideración se tiene que abrir el periodo de enmiendas, que normalmente se suele prorrogar", reconoció.

Tal y como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el presidente regional, Emiliano García-Page; el presidente del PP autonómico, Paco Núñez; y la portavoz del PSOE en las Cortes, Ana Isabel Abengózar; serán los encargados de presentar y defender el nuevo Estatuto en el Congreso.

Aprobación del Estatuto

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Proposición de Ley para reformar el Estatuto de Castilla-La Mancha el 29 de mayo. La iniciativa contó con el respaldo de los dos grupos mayoritarios, con 29 votos favorables, y la oposición de los cuatro diputados de Vox.

El 11 de junio, Bellido entregó una copia del Estatuto de Autonomía a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Días más tarde, la Mesa del Congreso calificó y admitió a trámite la iniciativa.

Ahora es turno de la toma en consideración y de la apertura del plazo de enmiendas, antes de pasar al Senado.

Nuevos derechos

Como afirmó Bellido, el nuevo Estatuto recoge nuevos derechos para la ciudadanía, como el derecho al acceso en condiciones de igualdad a las tecnologías de la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación y el derecho al agua, a la sostenibilidad del medio ambiente y a la preservación del entorno natural.

Además, blinda los servicios públicos, como la sanidad, la educación, reconoce el derecho a la vivienda y protege los derechos de las personas menores de edad, de los mayores, de las personas con discapacidad y de quienes se encuentran en situación desfavorable, al tiempo que garantiza la efectiva igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica y política de la región y se compromete en la lucha contra la violencia machista.

Y garantiza el desarrollo y la equidad de las zonas rurales, la cohesión territorial y establece medidas para la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial.

La Junta no quiere "sorpresas"

Por su parte, la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha confiado en que el Estatuto de Autonomía pase "sin sorpresas" la barrera del 11 de noviembre y cuente con el apoyo del PP y del PSOE "como mínimo".

"El texto fue acordado entre socialistas y 'populares'. Esperamos que no haya sorpresas, salga adelante y avancemos en la aprobación de una norma que es vital para que Castilla-La Mancha pueda seguir avanzando", ha afirmado.

Asimismo, ha puesto en valor que el nuevo Estatuto "blinda la igualdad y la defensa de los intereses para Castilla-La Mancha". "Aunque el Gobierno cambie, esta norma básica hará que se cumplan con unas cuestiones básicas", ha sentenciado.