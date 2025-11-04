La salida de Benjamín Prieto tras 13 años como presidente provincial allana a Paco Núñez el control del PP de Cuenca

La dimisión de Benjamín Prieto al frente del PP de Cuenca marca el fin de una etapa y refuerza la influencia de Paco Núñez sobre la estructura territorial del partido. El nombramiento de José Martín-Buro, diputado regional y hombre de la máxima confianza del presidente castellanomanchego, al frente de la gestora que asumirá las riendas del PP conquense, consolida la alineación de la provincia con la dirección regional.

Prieto, en cambio, se despide tras años de mantener un perfil propio e independiente dentro de la organización, especialmente durante la última etapa.

El recién finalizado mandato de Prieto se inició en 2012, con María Dolores de Cospedal al frente de la Junta de Comunidades y del partido en la región. El hasta ahora presidente provincial fue reelegido en los congresos de 2017, aún con Cospedal como máxima responsable del PP de Castilla-La Mancha, y 2021, ya bajo el liderazgo de Paco Núñez.

En el otoño de 2020, el PP de Albacete y el PP de Ciudad Real encumbraron, respectivamente, a Manuel Serrano y Miguel Ángel Valverde, dos políticos afines al máximo dirigente regional, como líderes. En 2021, el PP de Guadalajara nombró presidente provincial a Lucas Castillo, otro perfil próximo a Núñez.

La renovación también alcanzó a Toledo aquel verano. Sin embargo, la victoria de Carlos Velázquez, rival de Núñez en las primarias del PP de Castilla-La Mancha en 2018, introdujo otro elemento discordante -a sumar a la reelección de Prieto en Cuenca- para la dirección regional.

La marcha de Prieto, por tanto, se adivina como un momento propicio para los intereses internos de Núñez. La operación ha contado con el visto bueno de Génova.

Desde el PP regional han elogiado el trabajo realizado por un "gran activo" de la formación y han recordado que continuará en la vida política. "Solamente podemos decir cosas buenas de Benjamín Prieto", ha asegurado Alejandra Hernández, portavoz del partido en Castilla-La Mancha.

La salida del dirigente provincial se ha producido de forma consensuada y con la aquiescencia del entorno de Núñez: Prieto mantendrá el acta de senador hasta el final de la legislatura; además, permanecerá como alcalde de Fuentelespino de Haro, un cargo que ostenta desde 1999.

Quiero felicitar a @JoseMartinBuroM, al que acabamos de nombrar en el Comité Ejecutivo Nacional presidente de la gestora del @PopularesCuenca. Será un gran presidente.



Y quiero agradecer también a @BenjamnPrieto su trabajo al frente del partido todo este tiempo y le felicito, a… — Paco Núñez (@paconunez_) November 3, 2025

En un mensaje publicado en su perfil en la red social X (antes Twitter), el propio Núñez ha insistido en el agradecimiento y le ha felicitado por convertirse en "responsable de pequeños ayuntamientos en la dirección nacional".

Prieto se incorporará como adalid del municipalismo y la España rural a la secretaría general del PP encomendada a Miguel Tellado, mano derecha de Alberto Núñez Feijóo.

El diputado conquense José Martín-Buro. Cortes CLM

José Martín-Buro, diputado regional y vicesecretario de Política Social del PP de Castilla-La Mancha, ha sido designado como responsable de la gestora que dirigirá, de forma interina, el rumbo del partido en la provincia. Entre los 39 vocales predominan los detractores del líder saliente.

Controversia

La renuncia ha generado cierto runrún dentro del PP castellanomanchego. Por una parte, han aflorado algunas tensiones dentro del partido en Cuenca. En la capital de provincia, el ambiente general es favorable al cambio. Cargos consultados por Europa Press han entendido como normal la existencia de "gente molesta" con la dirección de Prieto.

Al respecto, y siempre según la agencia, han lamentado maniobras molestas; entre otras, la contraprogramación de ruedas de prensa.

Sin embargo, otros responsables municipales del resto de la provincia se han quejado de una despedida que han recibido con "sorpresa y estupefacción". Al respecto, han señalado la presencia de un frente "anti Benjamín" integrado por "una mayoría amplia" de populares conquenses.

UN GRAN ERROR y GRAN PÉRDIDA de un dirigente sensato, prudente, valiente, muy preparado, leal, sincero, y muy, muy, muy trabajador. No se debería haber propiciado ni admitido.https://t.co/HWRp5YaMZY vía @elespanolcom@ppopular — Juan Antonio Callejas (@jacallejascano) November 3, 2025

Por otra parte, el alcalde de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), José Antonio Callejas, también ha elogiado la figura de Prieto y ha tildado su dimisión como "un gran error" y una "gran pérdida". El exdiputado nacional ha afirmado que "no se debería haber propiciado ni admitido" la salida.