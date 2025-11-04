Cambio radical del tiempo en Castilla-La Mancha: alerta por tormentas y fuertes rachas de viento en estas zonas

Adiós a la estabilidad meteorológica de los últimos días en Castilla-La Mancha. La llegada de un nuevo frente atlántico a la península este miércoles pondrá a buena parte de las provincias de Toledo y Ciudad Real en alerta amarilla por tormentas y fuertes rachas de viento.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el aviso comenzará a las 15:00 horas y afectará a las dos provincias más occidentales de la región a excepción de la comarca de La Mancha.

A partir de este momento, se esperan acumulados que podrían ascender a 15 litros por metro cuadrado en una hora y viento racheado.

Por lo demás, la Aemet prevé los chubascos, que podrían ser localmente fuertes y estar acompañados de tormenta en el tercio oeste de la comunidad, se puedan ir extendiendo hacia el este.

Habrá intervalos nubosos por la mañana, con la presencia de nubes bajas en el tercio oriental, probablemente asociadas a brumas y bancos de niebla, y a partir del mediodía la llegada del frente aumentará la nubosidad de oeste a este, cubriendo progresivamente el cielo.

Para la tarde es cuando se espera que las precipitaciones sean más intensas y estén acompañadas de tormenta.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso, salvo en Albacete, donde permanecerán sin cambios, mientras que las máximas experimentarán un ascenso ligero y sin cambios en el cuadrante sureste.