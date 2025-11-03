Núñez critica que Page "no haya asumido responsabilidades" por las muertes de la dana como "sí ha hecho Mazón"

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado que el jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, "no haya asumido responsabilidades tras la dana del 29 de octubre de 2024 como sí ha hecho hoy el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón".

Así lo ha expresado el líder 'popular' antes de entrar al Comité Ejecutivo Nacional del PP, donde ha valorado la dimisión presentada por Mazón y ha pedido "respetar al máximo sus palabras y la decisión que ha tomado".

"Hace un año, en las puertas de una reunión ejecutiva, tras un pleno en el que Mazón dio explicaciones, yo ya dije que había hecho lo que debía, que era dar explicaciones. Hoy digo que lo que ha hecho ha sido asumir responsabilidades", ha expresado.

Al respecto, ha lamentado que Page "no ha dado explicaciones ni asumido la responsabilidad de lo ocurrido en Castilla-La Mancha".

"No sé si es que los siete fallecidos de Castilla-La Mancha tienen menos importancia que los de otros territorios", se ha preguntado el 'popular'.

Al respecto, ha indicado que se han visto testimonios desgarradores de familiares de las víctimas de Letur, por lo que también es momento de que nos preguntemos "qué responsabilidad tiene Emiliano García-Page".

Juicio al fiscal general

Por otro lado, Núñez se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el asunto del juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Es un señor que no asume ningún tipo de responsabilidad y que está manoseando la democracia española", ha afirmado.

Para el 'popular', es importante "que se sepa toda la verdad" y que "quede claro que la Fiscalía no puede ser un instrumento a disposición del Gobierno".