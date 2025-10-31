El PP lamenta la "huida" de Page del último pleno en las Cortes regionales: "Estuvo 5 minutos y 31 segundos"

El PP de Castilla-La Mancha ha lamentado la "huida" del presidente autonómico, Emiliano García-Page, del Pleno celebrado en las Cortes regionales este jueves en una sesión en la que, entre otros asuntos, habían pedido su comparecencia para explicar la gestión del incendio en el Pico de Lobo en Guadalajara y se trató la situación de los cribados de cáncer de mama en Talavera de la Reina.

El portavoz adjunto del grupo parlamentario, Santiago Serrano, ha señalado que Page "dedicó 5 minutos 31 segundos, minuto de silencio incluido, a atender los asuntos de Castilla-La Mancha".

Pasado ese tiempo, ha señalado que "optó por salir del plenario y certificó una vez más que pasa olímpicamente de los grandes problemas" de la región.

Serrano, que ha acusado al dirigente autonómico de "falta de respeto institucional y desprecio absoluto hacia el Parlamento regional y hacia los castellano-manchegos", ha sido especialmente crítico con su actitud por no explicar los pormenores en la gestión del incendio del Pico del Lobo.

"Optó por huir en lugar de comparecer y dar explicaciones sobre un incendio que ha arrasado miles de hectáreas y ha puesto en evidencia la negligente gestión del Gobierno socialista en materia de incendios forestales", ha añadido.

En este sentido, ha abundado que "Page redujo los operativos de lucha contra incendios al 26% apenas ocho días antes del siniestro", dejando a los profesionales del Infocam "sin medios adecuados, con ropa caducada y jornadas de más de 24 horas" y "teniendo además que soportar sus desagravios".

Cribados

Una "falta de explicaciones" que Serrano ha ampliado al debate del "escándalo más grave que ha protagonizado su Gobierno en las últimas semanas”, el retraso de unas 3.000 pruebas diagnósticas en los cinco meses en los que no ha funcionado el cribado del cáncer de mama en Talavera de la Reina.

"Es uno de los mayores ejemplos de la nefasta gestión sanitaria de Page y el Gobierno de Page no puede hablar de bulos ni victimizarse porque la única realidad es que miles de mujeres fueron olvidadas por la Junta de Comunidades", ha apuntado.

De igual modo, el portavoz adjunto del PP de Castilla-La Mancha ha considerado "inconcebible" que el consejero de Sanidad haya tratado de "minimizar la gravedad" de este asunto "diciendo que las pruebas se dirigen a personas aparentemente sanas y sólo un porcentaje bajo de las mujeres serían patológicas".

"¿En función del número de mujeres que den positivo este caso es importante o no lo es para el Gobierno de Castilla-La Mancha?”, se ha preguntado Serrano.

De esta manera, se ha mostrado contundente al zanjar que "con que haya una sola mujer cuya salud se haya puesto en riesgo, ya sería condición suficiente para que el consejero cesara de inmediato y Page pidiera perdón".