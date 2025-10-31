Nace la primera aplicación para visitar 200 senderos de espacios protegidos en Castilla-La Mancha

El Gobierno regional presenta nuevas herramientas digitales para mejorar la experiencia del visitante en los Espacios Naturales Protegidos. JCCM

Castilla-La Mancha da un nuevo paso en la digitalización de su red de espacios naturales con el lanzamiento de 'Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha', la primera aplicación móvil que reúne más de 200 senderos protegidos de la región.

Desde este viernes, los visitantes pueden descargar la app para planificar rutas personalizadas, consultar alertas meteorológicas o de emergencia, conocer puntos de interés y acceder a información sin conexión, ideal para zonas sin cobertura.

El proyecto, presentado este jueves por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, junto a responsables de la empresa desarrolladora ProArte, se completa con la creación de un canal propio en Wikiloc con los senderos de los siete parques naturales de la región.

En total, ambas iniciativas suman una inversión de medio millón de euros, financiada en parte con fondos europeos Next Generation.

Unificar datos

Hasta ahora, la información sobre rutas estaba dispersa en distintas plataformas y formatos. Con esta app, ha explicado la consejera, se busca unificar los datos y "poner en valor los recursos paisajísticos y naturales del entorno, mejorando la movilidad, la accesibilidad al patrimonio natural y la experiencia del visitante".

La aplicación incorpora además elementos de "gamificación", de manera que los usuarios pueden obtener recompensas por utilizar la herramienta y completar determinadas actividades.

Otra de sus funcionalidades destacadas será la posibilidad de solicitar las sillas Joelette, diseñadas para que personas con movilidad reducida puedan disfrutar de rutas de montaña, un servicio que el Gobierno regional implantó en octubre de 2024.

El nuevo canal de Wikiloc reúne ya 106 senderos correspondientes a los siete parques naturales de Castilla-La Mancha. De ellos, 19 pertenecen al Alto Tajo, 41 a la Sierra Norte de Guadalajara, 7 al Río Dulce, 18 a la Serranía de Cuenca, 11 al Valle de Alcudia y Sierra Madrona, 4 a los Calares del Mundo y de la Sima, y 6 a las Lagunas de Ruidera.

Herramienta

Esta herramienta permitirá a los excursionistas y amantes del senderismo acceder a mapas actualizados, fotografías y descripciones técnicas de cada itinerario, facilitando un turismo activo y seguro en el medio natural.

El responsable de ProArte, Antonio David Ballesteros, ha destacado que esta nueva infraestructura digital busca "promover un turismo sostenible, actualizado y con identidad propia", con el objetivo de que los usuarios "no solo caminen, sino que sientan, comprendan y conecten con los espacios naturales de la región".

'Conecta con la naturaleza'

Para dar a conocer la aplicación y fomentar las visitas a los espacios protegidos, la Consejería de Desarrollo Sostenible lanzará una campaña publicitaria bajo el lema 'Conecta con la naturaleza', que se difundirá en medios de comunicación durante las próximas dos semanas. Además, se crearán nuevos perfiles en redes sociales dedicados a los parques naturales de Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha cuenta actualmente con 114 espacios naturales protegidos y 7 parques naturales, además de 8 centros de visitantes, miradores, áreas recreativas, observatorios y aparcamientos disuasorios.

Compromiso

El Gobierno regional ha invertido 7 millones de euros de fondos europeos Next Generation desde 2022 en la mejora de estos espacios y prevé destinar otros 2 millones de euros en 2026 y 2027 al mantenimiento y actualización de esta infraestructura digital y ambiental.

Asimismo, los centros de visitantes han recibido una inversión cercana a los 3 millones de euros, según ha avanzado la consejera, que ha subrayado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la conservación y la promoción de un turismo sostenible en el territorio.