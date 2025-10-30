Vox y PP acusan al Gobierno de mentir en el incendio del Pico del Lobo y denuncian el "retraso en la llegada de efectivos"

El pleno de las Cortes de este jueves ha tratado el asunto del incendio del Pico del Lobo en Guadalajara del pasado 20 de septiembre, que arrasó un total de 2.410 hectáreas de terreno castellanomanchego y que costó casi 1,8 millones de euros. Los partidos de la oposición han cargado contra la gestión de los trabajos y han pedido auditorías y un refuerzo del personal.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado la actuación de la Junta ante el incendio. Y ha comparado la gestión con la que "se llevó la vida de 11 operarios hace 20 años en Riba de Saelices.

Según ha relatado, el aviso del fuego se recibió por un vecino que llamó dos horas antes de la hora oficial del inicio. "El Gobierno miente y las primeras brigadas tuvieron que acudir a su trabajo entre confusiones y con Google Maps. Pasaron seis horas hasta que llegaron los medios terrestres, un retraso que evitó que se pudiera salvar gran parte del monte", ha afirmado.

Para Núñez, el fuego fue "invisible para los responsables políticos, desactivando varios retenes y dejando operativo solo el retén de Cogolludo".

"No fue un error técnico, sino una decisión política. El Gobierno tenía un 30 % menos de operativos activos por una mala planificación. Las brigadas fueron insuficientes, los helicópteros no estaban operativos y no hubo capacidad de reacción", ha afirmado.

Por su parte, el diputado de Vox Iván Sánchez ha comenzado su crítica indicando que el 19 de septiembre se desactivaron medios en la provincia de Guadalajara, que se quedó "al 29 % de su capacidad operativa".

Según el diputado, muchos de los trabajadores de extinción estuvieran en ese momento desbrozando, y no preparados para atacar las llamas. Ha negado en este punto que solo los medios aéreos pudieran trabajar en los primeros compases, ya que "se trasladó un convoy desde Cuenca pese a que había tres retenes a menos de diez kilómetros".

Asimismo, ha apuntado a una "falta de respeto hacia los profesionales" y ha exigido una "auditoría inmediata" del dispositivo que estaba en funciones aquel día. "Hay que tener medios permanentes en la Sierra Norte con refuerzo de personal y estabilidad a los bomberos forestales", ha afirmado.

La Junta ofrece sus datos

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha ofrecido los datos de las labores de extinción llevadas a cabo en el incendio.

Según ha detallado, han trabajado 190 medios, 64 de ellos aéreos, y se han empleado un total de 937 personas. El fuego afectó a 1.305 hectáreas de brezo; 415 de sotobosque de pino silvestre; 389 de pastizal; 112 de jaral; 56 de sotobosque de milhojares; 40 de canchales; 31 de piornales; 27 de sotobosque frondoso; 23 de pinar; y 12 más de vegetación de ribera.

Además, ha expresado que lo complicado de la zona obligó a confiar las primeras labores de extinción sobre todo en medios aéreos, con un total de siete medios, la mayoría helitransportados, que arrancaron con labores de reconocimiento.

Los primeros instantes del fuego presentaron una situación operativa de nivel cero ya que solo las crestas de la montaña estaban afectadas, lo que hizo que el día 21 solo se trabajara con esa premisa. Ya el día 22, la situación operativa escala hasta el nivel 1 para poder cortar la carretera GU-187 en el kilómetro 4,5 por el riesgo para el tránsito derivado del humo.

En este momento, se instaló el Puesto de Mando Avanzado cerca del incendio y la precaución se eleva "para facilitar la movilización de los medios correspondientes".

El día 22 se elevaron las hectáreas afectadas a 400 y el 23 el CECOP evaluó la situación y solicitó a la Diputación de Guadalajara incorporarse al dispositivo con sus servicios de camiones nodriza para facilitar la reposición de agua en una balsa del municipio de Cabida, en Segovia. Este día se quemaron 150 más que el anterior.

En este punto se activaron medios de otras provincias más allá de Guadalajara a través del Infocam, algo que se viene realizando siempre que se necesita, añadiendo efectivos del MITECO ubicados en la Comunidad de Madrid.

Conforme avanzó el miércoles, el fuego empezó a complicarse, manteniéndose el nivel 1. Ya el jueves 25, los vientos continuos obligan a priorizar los trabajos para evitar el avance por el norte en una zona de "muy difícil acceso y material de alta montaña".

La noche más "complicada"

La noche al 26 de septiembre cambia el viento y se dobla la superficie quemada hasta las 1.300 hectáreas, lo que obliga a "cambiar la estrategia" y a tomar medidas en localidades cercanas, desalojando a once personas de municipios segovianos.

Durante el fin de semana se elevaron las hectáreas quemadas por encima de las 2.000 y el incendio llega al puerto de La Quesera, cruzando a la provincia de Segovia, donde se activa el nivel 2 y se evacua La Pinilla, unificando el mando de las operaciones entre las dos castillas e intentando controlar casi 40 kilómetros de perímetro.

Con el aumento de la humedad relativa, lo que ayudará a las tareas de extinción. El fuego bajó a nivel 0 el día 30 y se dio por controlado el día 1.

Mercedes Gómez ha apuntado que los incendios forestales de este año han arrasado 6.826 hectáreas, un 10,59 % más que en 2024. Un total de 1.548 fuegos son los que se han declarado en los diez primeros meses del año, con un 85 % de ellos apagados aún en categoría de conato.

El PSOE critica que "desprestigien" al Infocam

Por último, el diputado del PSOE Francisco Barato ha cerrado el turno de intervenciones de los grupos políticos contestando a Paco Núñez poniendo el acento en lo difícil de la actuación en la zona del fuego. "Por encima de sus críticas infundadas, la realidad que se puede comprobar es que el Gobierno informó con transparencia y puntualidad", ha afirmado.

Y ha criticado que intente "desprestigiar" a los servicios de extinción a cuenta de un incendio "complicado". Y ha sacado pecho por el buen funcionamiento del Plan Infocam.

Por último, ha defendido los datos ofrecidos por la consejera, "que evidencian que el Infocam es un servicio sólido, que trabaja con profesionalidad".