Page cuestiona la utilidad del interrogatorio en el Senado: "Al PP se le han quitado las ganas de convocar a Sánchez"

El presidente de Castilla-La Mancha ha sugerido que el paso de Pedro Sánchez por la comisión de investigación sobre el caso Koldo se ha saldado con el presidente del Gobierno indemne. "Creo que al PP se le han quitado las ganas de convocarlo"; ha dicho sobre la sesión celebrada en el Senado ayer.

Durante una entrevista en el programa LaSexta Xplica, Emiliano García-Page ha objetado la estrategia del PP. "Si estaban esperando que [Sánchez] se equivocara en algo, que cometiera algún gazapo, no han conseguido lo más mínimo".

No obstante, Page ha confesado su escasa confianza en el formato escogido por la oposición para forzar las explicaciones del jefe del Ejecutivo central. Según el toledano, se ha ofrecido un debate "confuso" a los ciudadanos. "Para los españoles", la tan esperada cita parlamentaria "no ha sido productiva".

Para el presidente de Castilla-La Mancha, las comisiones de investigación "son más un espectáculo" que un foro de búsqueda de respuestas. La estructura de estas sesiones consiste en la "reproducción de argumentos", una fórmula que aleja el diálogo.

Tras la comparecencia de Sánchez en el Senado "solo ganan los antipolíticos, probablemente la extrema derecha", ha aventurado.

Page ha reconocido que no ha seguido la retransmisión íntegra de la comisión. En todo caso, el barón socialista ha lamentado que algunas formaciones se hayan ausentado de la cita con el presidente del Gobierno en la Cámara Alta. "Me ha sorprendido que partidos que se denominan de izquierdas no hayan comparecido: han sido complacientes".

El también secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha ha referido como habitual la delegación de "la gestión del partido" a los secretarios de organización. Asimismo, ha asegurado no haber sido gratificado con efectivo. "En metálico no he visto nunca dinero".

Horizonte electoral

Respecto al futuro de la legislatura, y al mandato que debería finalizar en el verano de 2027, Page ha reiterado su intención de evitar "lo que pasó en las últimas elecciones autonómicas", celebradas en la primavera de 2023 y antes de las generales, cuando "se coló de lleno la política nacional".

Una vez más, el jefe del Ejecutivo regional ha lamentado una "legislatura muy dolorosa" y se ha retrotraído a su inicio, hace un par de años. "Quise dar mi opinión antes de abrir pactos contra natura", ha rememorado.

El único responsable autonómico socialista que disfruta de una mayoría absoluta ha manifestado su temor por una nueva debacle para su formación. "Detecto un inmenso cabreo con el Gobierno y con mi partido", ha recalcado.

Sin embargo, un posible adelanto electoral se adivina como una salida a la parálisis legislativa que maniata al Gobierno de Sánchez. "Se me hace difícil aguantar sin presupuestos", ha contado.

Al mismo tiempo, ha restado valor movilizador al argumento de que "entre la extrema derecha" en un hipotético Gobierno de coalición, un escenario que Page ya descuenta. "Tarde o temprano van a llegar".

El laberinto de Mazón

El pasado miércoles 29 de octubre, Page participó en Valencia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana, un año después de la tragedia. Algunos familiares de las víctimas dedicaron sonoros insultos al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. "Fue muy duro", ha proclamado Page.

El presidente castellanomanchego se sentó junto a su homólogo levantino, aunque sin apenas intercambio de palabras. Sobre la hipotética dimisión del líder de la Comunidad Valenciana, Page ha aludido a los "conceptos distintos de posición en la política" que les separan.