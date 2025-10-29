El presidente del Real Instituto Elcano analiza la Guerra de Ucrania y la inversión en defensa con el Club Conecta

José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano, ha sido protagonista este lunes del nuevo encuentro del Club Conecta, el foro de periodistas y directores de comunicación castellano-manchegos que trabajan en Madrid impulsado por Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM.

Durante el encuentro, que ha reunido a más de 20 representantes de medios y departamentos de comunicación de destacadas compañías, Ruiz ha asegurado que "el futuro de Europa se juega en Ucrania" y ha apuntado a la necesidad de replantear el gasto en seguridad y de avanzar hacia una auténtica política de defensa común europea.

Al respecto, ha citado lo que Ucrania puede aportar a Europa, como "su potente industria militar y su papel estratégico como el único productor agrícola verdaderamente competitivo que le queda a la Unión Europea".

Ruiz también ha analizado cómo ha sido la evolución del panorama internacional en materia de cooperación, un ámbito que "ha sido sustituido progresivamente por dinámicas de coacción y poder". Y ha cuestionado la eficacia del sistema europeo actual y el requisito de unanimidad en la toma de decisiones porque "ralentiza el progreso de la Unión Europea".

Por último, ha abordado otros factores determinantes en las relaciones internacionales contemporáneas, como el impulso a las energías renovables, la necesidad de invertir en inteligencia artificial o el desafío demográfico global "al que el mundo deberá hacer frente en las próximas décadas".

Reunión del Club Conecta con José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano.

Club Conecta

El Club Conecta, integrado por más de 90 periodistas y comunicadores de Castilla-La Mancha que ejercen su profesión en Madrid, nacía en marzo de 2022 con el objetivo de "poner de relieve el patrimonio cultural, social y económico de Castilla-La Mancha", además de "impulsar la recuperación del entorno rural de la región y evitar la despoblación que sufren muchos pequeños municipios", como resaltaba su presidenta, Esther Esteban.

Entre sus miembros figuran seis directores de periódicos y periodistas de los más importantes medios nacionales y regionales, así como directores de comunicación de grandes compañías y consultoras como Aqualia, Atresmedia, Banco Sabadell, Banco Santander, BCW, Moeve, Dédalo, Gilead, Gilmar, Iberdrola, Instituto de Empresa Familiar, Kreab, Sacyr o Seopan.

José Juan Ruiz se ha unido a una larga lista de representantes institucionales y directivos que ya han pasado por los foros de Club Conecta, como Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda (madrina de la Asociación), José Luis Escrivá, exministro de Transformación Digital y ahora gobernador del Banco de España; Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha; Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha; José Manuel Caballero, vicepresidente segundo de la Junta; Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha; Milagros Tolón, delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha; Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha; Carlos Velázquez, alcalde de Toledo; María Dolores de Cospedal, expresidenta regional y exministra de Defensa; Concepción Cedillo, presidenta de la Diputación de Toledo; Eva María Masías, exalcaldesa de Ciudad Real; Tita García, exalcaldesa de Talavera de la Reina; Beatriz Corredor, presidenta de Redeia; Miguel Ángel Panduro, consejero delegado de Hispasat; Juan Ignacio de Mesa, presidente de la Empresa Familiar de CLM; Carlos Bonilla, presidente del Consejo Regulador de la DO La Mancha; Jesús Gil, consejero delegado de la inmobiliaria Gilmar; Luis Furnells, presidente ejecutivo del Grupo Oesía; o Alberto Rodríguez-Toquero, director general de Mahou San Miguel.

La asociación también organiza sus Diálogos Club Conecta para analizar cuestiones concretas, como la formación universitaria y el trabajo del futuro, con el patrocinio de la Universidad de Castilla-La Mancha o sobre los retos de las ciudades castellano-manchegas, con la participación de los alcaldes de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Guadalajara y el patrocinio de Aqualia, Iberdrola y la Fundación La Caixa.