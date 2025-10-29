Una de cada cuatro mujeres extranjeras está parada en Castilla-La Mancha, el triple que los hombres españoles

La tasa de paro de las mujeres extranjeras en Castilla-La Mancha duplica la media regional. El 25,7 % del colectivo femenino en edad de trabajar y con intención de incorporarse al mercado laboral no lo hace. Así, una de cada cuatro mujeres de origen foráneo no desempeña ninguna profesión en la región.

Al cierre del tercer trimestre, el 12,6 % de los vecinos de la región está desempleado. Los datos que arroja la Encuesta de Población Activa confirman la peor posición comparativa de ellas frente a ellos, una brecha que en el caso de las mujeres procedentes de terceros países se torna aún más profunda

La situación de los hombres con nacionalidad española en el mercado laboral de la región aproxima a este grupo al pleno empleo. Apenas el 8,4 % de los varones con origen en el propio país aguardan un puesto de trabajo. La tasa de paro de las mujeres españolas en la comunidad autónoma escala hasta el 15,7 %, más de siete puntos más.

En el caso de los trabajadores extranjeros, el desempleo es mayor en ambos sexos cuando se les compara con los profesionales locales. El 11,4 % de los hombres llegados del exterior no tiene trabajo, tres puntos más que los españoles.

Sin embargo, el escenario es claramente desfavorable en el caso de las mujeres procedentes de otros países. Su tasa de paro, del 25,7 %, se dispara diez puntos por encima de la de las españolas. Si se les compara con los varones inmigrantes, la brecha escala más allá de los 14 puntos.

La contraposición de los datos entre el colectivo con mejores resultados y el grupo más desfavorecido confirma la dualidad que define al mercado de trabajo de Castilla-La Mancha: la tasa de paro de las mujeres inmigrantes triplica a la de los hombres españoles.

La realidad del empleo en la región se explica a través de un doble patrón: hay más parados entre las personas extranjeras que entre las nacionales y más desempleadas mujeres que hombres.

Un desempleo persistente

Desde el tercer trimestre de 2008, antesala de la gran recesión, la tasa de paro de las mujeres extranjeras de la región no ha bajado del 22 %. No obstante, el dato registrado hace 17 años tampoco fue mucho más favorable (19,6 %). Los mejores trimestres de la serie histórica para este grupo fueron el segundo de 2002 (12,9 %) y el tercero de 2007 (13,1 %).

La crisis económica que sacudió a las economías desarrolladas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria disparó el desempleo en todas las cohortes. En el segundo trimestre de 2015, el 47,1 % de las mujeres extranjeras se encontraba en el paro.

La evolución temporal confirma cómo la recuperación que el mercado laboral ha experimentado tras el final de la pandemia no ha repercutido con igual intensidad entre las mujeres extranjeras.

La pervivencia de una gran bolsa de paradas con nacionalidad extranjera evidencia una dificultad estructural para su inclusión en el mercado laboral. Factores como la falta de adecuación para los puestos ofertados, las barreras idiomáticas y otras razones de índole cultural se adivinan como coadyuvantes.