Castilla-La Mancha ve "indignante" que Levante pida al Ministerio no recortar el trasvase: "Es una ilegalidad"

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha tildado de "indignante" la carta remitida por los gobiernos autonómicos de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en la que piden "frenar el recorte" del trasvase Tajo-Segura que deberá recogerse en las nuevas reglas de explotación.

"Lo que están pidiendo es que el Ministerio cometa una ilegalidad, que no cumpla el mandato que tiene del Real Decreto en el que se aprobaron todos los planes de las Confederaciones Hidrográficas de España incluida evidentemente la del Tajo y la del Segura", ha afirmado Gómez en unas declaraciones a los medios en Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Todo ello después de que los consejeros de las tres comunidades que se benefician del agua del trasvase, junto al presidente Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), hayan remitido al Miteco una misiva en la que emplazan a la ministra Sara Aagesen a mantener el trasvase tal y como está.

Gómez ha sido especialmente dura al referirse a esta misiva como una maniobra que "atenta contra la inteligencia de cualquier ciudadano" porque más allá de pedir que se actúe contra el Real Decreto, también emplaza a que se contravengan las siete sentencias emitidas por el Tribunal Supremo que indican la fijación de caudales ecológicos en el Tajo y para ello "modificar las reglas de explotación del trasvase y gestionar esta infraestructuras de forma muy diferente a cómo se venía haciendo".

Todo ello en un momento en el que este recurso hídrico "está cayendo con el cambio climático" y en poco tiempo "puede ser un recurso indispensable para el abastecimiento humano".

Necesidades cubiertas

La consejera del Gobierno de Page ha incidido en que la misiva de las comunidades levantinas llega en un momento en el que tienen "todas sus necesidades cubiertas" por las precipitaciones de los últimos meses, tras haberse aprobado un trasvase de 81 hectómetros cúbicos para los tres últimos meses del año y con otros 132 hectómetros pertenecientes al pasado año hidrológico pendientes de ceder.

"En este último trimestre del año se va a transportar más agua por el acueducto Tajo-Segura que en la media de un año hidrológico normal", ha apuntado Gómez, quien ha vuelto a señalar a la desalinización como alternativa y ha pedido "cumplir lo pactado" para que se aprueben las nuevas reglas de explotación cuanto antes.

Una normativa que la ministra Sara Aagesen avanzó que se conocería antes de que terminase el mes de septiembre pero de la que de momento no se sabe nada. Respecto a este retraso, la consejera ha reconocido que teme que el Miteco esté "perdiendo el tiempo para aprobarlas en 2027".

Lejos de despejar la duda de si finalmente Castilla-La Mancha acudirá a los tribunales para exigir la publicación de las reglas de explotación, como avanzó hace un mes el presidente Page, ha apuntado que la región continuará "trabajando con el Estado y apoyando al Ministerio para encontrar ese camino" porque "nosotros sí somos leales y entendemos las decisiones jurídicas y técnicas".

No obstante ha señalado que tampoco van a consentir que esta situación se siga prolongando porque mantener el trasvase al ritmo actual es "insostenible" más allá de "las presiones del lobby de la agricultura y de la industria agroalimentaria asociada al Levante español, que tiene mucha potencia".