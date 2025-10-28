El PP de Castilla-La Mancha señala a Page como "único sustento del Gobierno de Pedro Sánchez"

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha señalado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page como único "sostén" que mantiene a Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa tras la ruptura por parte de Junts del bloque de investidura.

En una rueda de prensa en la sede regional del partido en Toledo, Hernández ha asegurado que tras la maniobra del partido de Carles Puigdemont, el Gobierno central se encuentra en una situación "más insostenible que nunca" y ha señalado a los ocho diputados castellano-manchegos del PSOE como llave para acabar con la legislatura.

“Sin presupuestos no hay Gobierno, lo decía el propio Sánchez antes de llegar a La Moncloa, pero ahora está atado al sillón con los ocho lazos de los diputados de Page”, ha asegurado la portavoz 'popular'.

Hernández ha acusado al barón socialista de "mentir" cuando asegura que los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha obedecen a la disciplina de partido a nivel nacional.

“Por supuesto que esos diputados son de Page, empezando por su número dos, Sergio Gutiérrez, que con una mano vota con Sánchez y con la otra intenta disimular en redes sociales lo que hace en Madrid perjudicando a Castilla-La Mancha”, ha insistido.

Denuncia "doble juego"

En este sentido, Hernández ha denunciado que el presidente regional "ya no tiene credibilidad ni en Castilla-La Mancha ni entre los suyos”. “Los socialistas de la región están hartos de sus mentiras y de su doble juego. Los castellanomanchegos ya le han calado: Page no engaña a nadie. Ya está bien de que intenten tomarnos por tontos”, ha puntualizado.

“A Page se le acaban las excusas, las mentiras y la hipocresía. ¿De verdad alguien se cree que no son suyos? No se lo cree nadie. En Madrid están hartos de sus paseos por los medios nacionales y luego nunca hace nada porque si quiere, puede, pero no quiere”, ha afeado la portavoz.

Por último, ha instado al presidente autonómico a “ser valiente de verdad y actuar con hechos”, puesto que “en su mano está que Sánchez se vaya del Gobierno y acabar con esta deriva que no trae nada bueno para Castilla-La Mancha".