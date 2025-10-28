ONCE Castilla-La Mancha entregará sus premios solidarios en 19 de noviembre: estos son los galardonados

La Unidad Militar de Emergencias (UME), la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha (CAVE-CLM), la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Castilla-La Mancha (ClamCoop), la Agencia EFE de Castilla-La Mancha y Crispulo Doñoro son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha 2025.

Los premiados recogerán sus galardones en una gala que tendrá lugar el próximo día 19 de noviembre a las 18.00 horas, en el Teatro de Rojas de Toledo, según ha informado la corporación en un comunicado de prensa.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha son el máximo reconocimiento que ONCE concede a nivel autonómico y con ellos distingue a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración pública y programas o trabajos de comunicación que más se hayan comprometido, desde sus diferentes ámbitos de actuación, a llevar a cabo una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la cultura institucional del Grupo Social ONCE.

Y en concreto, por la promoción en su entorno y en su ámbito territorial de influencia, de la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, la autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente.

Premiados

En la categoría de Administración Pública, el Premio Solidarios es para la Unidad Militar de Emergencias (UME), en su 20 aniversario al consolidarse como una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía, gracias a su vocación de servicio, preparación técnica y capacidad de respuesta inmediata ante catástrofes y emergencias.

En el apartado de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón es para la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha (CAVE-CLM) por su trabajo en la articulación y defensa del movimiento vecinal representando un modelo de participación ciudadana activa y solidaria.

En el ámbito de la Empresa, se ha premiado a la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Castilla-La Mancha (ClamCoop), por su impulso de la economía social a través de la creación de cooperativas de trabajo asociado para transformar el tejido empresarial castellanomanchego y hacerlo más innovador, amable y sostenible.

En el apartado de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación el galardón ha sido para la delegación de la Agencia EFE de Castilla-La Mancha, por abordar desde hace cuatro décadas, desde una perspectiva social, el periodismo de agencia y dar traslado al resto de medios de comunicación la información generada por el tercer sector, de forma veraz y rigurosa, lo que refuerza su perfil como agente de transformación social.

En la categoría de Persona Física, el reconocimiento es para Crispulo Doñoro, por su apoyo al sector social de la discapacidad con un proyecto "modesto desde el ámbito rural, pero con impacto", con la creación de la Fundación Virgen de la Fuensanta de Miñana (Guadalajara) que tiene como objetivo el impulsar desde una zona despoblada la integración en la sociedad de las personas con discapacidad.

Los premiados recogerán sus galardones en una gala prevista para el 19 de noviembre a las 18:00 horas, en el Teatro de Rojas de Toledo.