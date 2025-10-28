Aprueban un triple trasvase de 81 hm³ mientras el Ministerio sigue sin publicar las nuevas reglas de explotación

El temor del Gobierno de Castilla-La Mancha se ha confirmado y la comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura ha aprobado un triple trasvase de 81 hectómetros cúbicos (hm³) mientras el Ministerio para la Transición Ecológico continúa sin dar a conocer las nuevas reglas de explotación.

Tras la reunión telemática mantenida este martes, la comisión ha constatado que la cabecera del Tajo se encuentra en nivel 2 y por lo tanto ha dado luz verde a tres cesiones de 27 hectómetros cúbicos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre.

El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, y alcalde de Alcocer (Guadalajara), Borja Castro, ha confirmado en declaraciones a la agencia Efe que durante el encuentro no se ha producido "ninguna noticia ni ningún anuncio" sobre las nuevas reglas que según la ministra Sara Aagesen iban a conocerse en septiembre.

Este trasvase se une a los 168 hectómetros cúbicos que fueron aprobados durante el año hidrológico 2024/2025 y que todavía no se han derivado por las obras de mejoras que se llevaron a cabo en el canal.

De hecho, la Asociación de Municipios Ribereños ya evidenció a comienzos de octubre sus reticencias a que este agua saliera de la cabecera al entender que los volúmenes no trasvasados dentro del año hidrológico, que culminó el 30 de septiembre, caducan automáticamente.

Para ello, aducían lo dispuesto en la Disposición adicional quinta de la Ley 21/2015: "Salvo en situaciones catastróficas o de extrema necesidad debidamente motivadas, si no se hubieran trasvasado en el plazo autorizado los volúmenes aprobados previstos en los niveles 1 y 2, se podrán transferir en los tres meses siguientes al fin del periodo de autorización, salvo que se produzca un cambio de nivel".

Page amagó con ir a los Tribunales

Ahora queda por ver cuál es la reacción del Gobierno de Castilla-La Mancha a esta decisión, toda vez que a finales de septiembre el presidente regional, Emiliano García-Page, avanzó la intención de su Ejecutivo de acudir a los tribunales si antes de terminar ese mes no se se publicaban las nuevas reglas de explotación.

"Si termina septiembre y no se ha hecho, no solo tendrá que denunciarse, sino que estaré dispuesto a acciones procesales para que se cumplan", señaló en una entrevista a CMMedia en la que recordaba que hay cinco sentencias del Tribunal Supremo y otras tantas directivas europeas que defiende la puesta en marcha de los caudales ecológicos en el Tajo.