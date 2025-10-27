Los termómetros se desploman en Castilla-La Mancha: este ha sido el pueblo más frío este lunes con -1,4 grados

Los últimos coletazos del veranillo de San Miguel han desaparecido con la llegada de una masa de aire polar este fin de semana a la Península. Una situación que ha provocado un notable descenso de temperaturas en Castilla-La Mancha, con varias localidades con mínimas por debajo de los cero grados este lunes.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el municipio más frío ha sido Tembleque (Toledo), que ha alcanzado -1,4 grados a las 7 horas de la mañana. Le siguen Sigüenza y Molina de Aragón (Guadalajara), con -0,8 y -0,7, respectivamente.

El cuarto y el quinto puesto del ranking de temperaturas lo completan Munera (Albacete), con 0 grados, y Salvacañete (Cuenca), con 0,1 grados.

Previsión del lunes

La Aemet ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descarta nubosidad baja en el tercio sur durante las primeras horas del día, que daría lugar a brumas y bancos de niebla.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, las máximas en ascenso en zonas altas y sufrirán pocos cambios en el resto.

El viento será flojo con predominio de la componente norte en la mitad este y variable en el resto.