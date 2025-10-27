Castilla-La Mancha destinará casi 30 millones a ayudas a la rehabilitación y mejora energética de viviendas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este lunes la aprobación de "casi 30 millones de euros para ayudar a la eficiencia, las mejoras y los arreglos de las viviendas".

Se trata de una partida de 29,7 millones procedente de fondos europeos que aprobará este martes el Consejo de Gobierno. "Será clave para afrontar uno de los grandes retos que tenemos en torno al mantenimiento de un mundo sostenible y al apoyo a la vivienda", ha expresado durante la inauguración del I Foro Regional de Turismo en Toledo.

Page ha ensalzado la capacidad de gestión de fondos europeos y ha asegurado que "aquí los hemos aprovechado de maravilla".

Además, ha destacado la importancia de esta nueva convocatoria para rehabilitar y mejorar la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de Castilla-La Mancha. "Podrán alcanzar el 100 % quienes atraviesen una situación de vulnerabilidad", ha asegurado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Nueva plataforma en Fitur

Por otro lado, ha anunciado que la comunidad presentará en la próxima edición de Fitur una "plataforma turística digital" para aglutinar toda la oferta de la región. "Tiene que ser útil para el sector y debe servir para gestionar el éxito y beneficiarnos todos", ha afirmado.

Al respecto, ha celebrado los registros de récord que está experimentando el turismo en Castilla-La Mancha. "Mejoramos nuestra propia autoestima colectiva. Es un sector que representa muy bien un concepto de democracia económica y que es un exponente muy claro de nuestro estado de ánimo", ha afirmado.

"Hacer comunidad"

Por último, Page ha confiado en que este I Foro de Turismo sirva para "hacer comunidad, compartir y que las ponencias desemboquen en buenas conclusiones para ir haciendo las cosas de forma pactada".

"La mayoría importante de verdad es la que se hace con los empresarios, sindicatos, sectores, ayuntamientos e instituciones", ha afirmado.

Por ello, ha asegurado que la comunidad se encuentra en "un buen momento turístico en el que el objetivo es poner como emblema el "no resignarse", es decir, "no dar las cosas por hecho y asumir responsabilidades".