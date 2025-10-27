Castilla-La Mancha atenderá a dos menores gazatíes enfermos en los hospitales de Toledo y Albacete

Durante la madrugada de este lunes han llegado a Madrid un total de 19 niños palestinos evacuados de la Franja de Gaza. Más información: Egipto envía más equipos a Gaza para colaborar con la búsqueda de cadáveres de rehenes israelíes

Un total de 19 niños palestinos junto a 73 acompañantes han llegado en la madrugada de este lunes a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) tras ser evacuados de la Franja de Gaza. Ahora serán atendidos en hospitales españoles, dos de ellos en Castilla-La Mancha.

En concreto, uno irá al Hospital de Toledo mientras que otro será atendido en el de Albacete. Según ha informado el Ministerio de Defensa, son pacientes de traumatología con heridas producidas por los efectos de los ataques israelíes, de oncología y hematología, con cardiopatías congénitas, neurologías, oftalmología o nefrologías.

El resto de menores serán distribuidos en hospitales de Asturias, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña.

Castilla-La Mancha, abierta a ayudar

Por su parte, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha confirmado que la comunidad atenderá a los niños gazatíes en los centros de Toledo y Albacete, que "ofrecen todas las especialidades".

"Estamos abiertos a lo que nos pidan. También podrían ser atendidos en Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara si fuese necesario", ha expresado el consejero durante una visita al centro de salud de Buenavista en Toledo.

"Esta madrugada han llegado los primeros niños. Nosotros os ofrecimos en oncología, traumatología y oftalmología", ha explicado.

Asimismo, ha recordado que los menores "vienen acompañados por los padres y en algunos casos también por los hermanos".