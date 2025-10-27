Abengózar exige la dimisión de Núñez por "inventar situaciones" y "ansiedad" con los cribados de cáncer

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha llamado este lunes al presidente del PP regional, Paco Núñez, a presentar su dimisión por sus "continuas mentiras y manipulaciones", asegurando que el líder de la oposición demuestra "no estar a la altura" de su cargo.

En rueda de prensa desde la sede del PSOE regional, Abengózar ha acusado a Núñez de carecer de "capacidades de liderazgo" y de no tener interés en defender los intereses de Castilla-La Mancha, limitándose a "manipular vídeos y fabricar bulos· que enredan a la ciudadanía. "No merece esta región un PP tan inútil políticamente hablando", ha afirmado.

La dirigente socialista ha recordado que, históricamente, el PP no ha estado a la altura en crisis como la pandemia, la tormenta Filomena o la DANA, y ha criticado que ahora Núñez trate de equiparar el caso puntual de los cribados de Talavera con la situación en Andalucía "inventado situaciones que no se han dado y generando ansiedad".

Abengózar ha señalado que estas comparaciones son un intento de "disculpar a sus compañeros de partido por la responsabilidad que no han sabido asumir en Andalucía, Valencia o Castilla y León" y ha trasladado la culpa al Gobierno regional de Castilla-La Mancha.

Responsabilidades

La portavoz ha concluido enfatizando que la región no merece una oposición que busque beneficios políticos a costa de "mentiras, manipulación y miedo" y ha reiterado su llamamiento a que Núñez dimita por no cumplir con las responsabilidades de su liderazgo.