El PP de Castilla-La Mancha exige a Page "que dé la cara" y aclare la suspensión de los cribados de cáncer de mama

La diputada regional del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Tania Andicoberry, ha exigido explicaciones y soluciones inmediatas ante la suspensión del cribado de cáncer de mama en Talavera y su comarca.

Andicoberry ha criticado la "irresponsabilidad y falta de transparencia" del Gobierno de Emiliano García-Page con referencia a la suspensión del servicio de cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina y su comarca, una situación que podría haber afectado, según los populares, a más de 3.000 mujeres.

La representante del principal partido de la oposición ha recordado que el PP regional mostró desde el primer momento su preocupación ante una noticia que el Ejecutivo autonómico "negó calificándola de bulo", pero que finalmente fue reconocida por el propio consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, admitiendo la suspensión del servicio durante varios meses.

"Desde el PP no hemos hecho otra cosa más que pedir información y frente a eso nos encontramos sorprendentemente a un Gobierno que negaba la mayor y acusaba que dicha noticia era un bulo: es incomprensible que se pretenda restar importancia a algo tan grave como retrasar una prueba de detección precoz del cáncer de mama", ha subrayado.

"La detección precoz es vital y no es lo mismo hacerse una mamografía seis meses antes o después", ha añadido.

La diputada ha lamentado que, desde que el servicio se interrumpió en mayo y hasta que el caso salió a la luz en octubre, Page no haya ofrecido una sola explicación. Han sido "cinco meses en los que no ha hecho absolutamente nada. Page debe dar la cara, hablar con las mujeres afectadas y explicar qué ha pasado. Las pocas palabras con referencia a esta noticia han sido para mentir", ha recalcado.

Asimismo, Andicoberry ha advertido que el "oscurantismo" del Ejecutivo autonómico es "una constante" y ha pedido "soluciones inmediatas, más trabajo, transparencia y honestidad".

El PP "no va a dejar de exigir información, rigor y responsabilidad. No se puede jugar con la salud de las personas ni con un tema tan sensible como el cáncer de mama".

Al respecto, la diputada autonómica ha recordado que el grupo parlamentario popular ha registrado esta semana en las Cortes regionales una petición formal de documentación para esclarecer lo ocurrido.

"Por todo ello, pedimos que Page dé la cara y cuente a la ciudadanía qué es lo que ha pasado, que se haga con rigor y, sobre todo, que no confundamos en el mensaje", ha continuado.

Además, ha afeado el hecho de "que la consejera portavoz [Esther Padilla] o cualquier otro miembro del Gobierno lance el mensaje de que da igual hacerse un control cinco meses antes o seis meses después porque la detección precoz de un cáncer es vital para el tratamiento y la supervivencia: tenemos que ser concienzudos porque es una cuestión sanitaria de vital importancia; queremos soluciones tempranas y rápidas para todas esas afectadas".