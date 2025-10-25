La Junta exige al Gobierno poner en marcha las nuevas reglas del trasvase: "Ni el Tajo ni la Justicia admiten más excusas"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a pedir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que cumpla las sentencias judiciales y dé paso a las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

"Ni el Tajo ni la Justicia admiten más excusas", ha expresado la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, después de que este viernes el Tribunal Supremo desestimase el recurso interpuesto por el Gobierno de la Región de Murcia contra el Real Decreto 35/2023 sobre el nuevo Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo, que fija un régimen de caudales ecológicos en el río.

Muro ha recordado que con el último fallo ya son siete los recursos presentados por Murcia, Alicante, Valencia, Andalucía y Madrid que han sido desestimados, "avalando la hoja de ruta que siempre ha defendido el Ejecutivo de Castilla-La Mancha sobre la necesidad de un cambio de modelo de gestión hídrica en el río Tajo".

"Una vez más la Justicia nos da la razón. Cuidar el Tajo no va contra nadie, sino en favor del bien común. Lo que sí va contra el interés general es seguir buscando excusas para no aplicar las sentencias judiciales", ha afirmado.

Por ello, ha instado al Ministerio a presentar la propuesta de modificación de las reglas del trasvase e iniciar definitivamente la tramitación del Real Decreto durante la próxima reunión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, prevista para el martes 28 de octubre.

El PSOE celebra la sentencia

Por su parte, el secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, ha mostrado su satisfacción por el fallo del Supremo. "Tenemos razón medioambiental, política, jurídica y social. Si no tenemos agua para nuestra sociedad, no tendremos futuro", ha afirmado.

Además, Bellido ha recordado que tanto Castilla-La Mancha como Guadalajara necesitan el agua de cabecera "para su medio ambiente, agricultura, industria y sociedad". Y ha mostrado disposición para colaborar para abaratar la desalación en otras regiones.

"Nunca negaremos agua para beber a nadie, pero si el agua se convierte en economía y desarrollo, tendremos que empezar por la gente de Castilla-La Mancha", ha sentenciado.

Solo queda el recurso de Scrats

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el recurso de Murcia era el último formulado por un gobierno autonómico del PP contra el Plan Hidrológico del Tajo que quedaba por resolver. Ahora solo queda por determinarse el presentado por el Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats).

Esta desestimación llega tras los rechazos a los recursos de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana y, además, condena a la comunidad murciana al pago de las costas.

Según estima el Tribunal en su fallo, "el caudal ecológico no es un uso del agua, sino una condición que vincula al sistema de explotación, con la única prioridad del abastecimiento a poblaciones".