Alertan de perfiles falsos en redes sociales de varias autoridades de Castilla-La Mancha

Varias autoridades de Castilla-La Mancha han advertido en los últimos días de la aparición de perfiles falsos en redes sociales, y han animado a la ciudadanía a denunciar estas cuentas fraudulentas cuando detecten comportamientos sospechosos.

Los casos, que afectan a cargos públicos y representantes institucionales, se han concentrado principalmente en la red social Instagram, aunque también se han detectado intentos en otras plataformas.

Uno de los primeros en alertar fue el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, quien ha denunciado la existencia de una cuenta falsa con su fotografía y un nombre de usuario muy similar al suyo.

"Me han duplicado la cuenta", ha escrito Garde, señalando que el perfil falso invitaba a los usuarios a un supuesto grupo de enseñanza gratuita a través de WhatsApp. El rector ha explicado que se trata de un intento de suplantación y ha pedido extremar la precaución ante mensajes o invitaciones sospechosas.

Otros casos

También la exalcaldesa de Talavera de la Reina y actual portavoz socialista en la Diputación de Toledo, Tita García Élez, ha sido víctima de un caso similar.

En su cuenta oficial de Instagram ha advertido a sus seguidores de la existencia de un perfil falso que utilizaba su nombre y su imagen. "Os pido que denunciéis dicho perfil y no hagáis caso a los mensajes o solicitudes que os pueda mandar", ha publicado la exregidora, subrayando la importancia de no interactuar con estas cuentas falsas.

Perfiles falsos

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, también ha sufrido la aparición de varios perfiles falsos que imitaban su cuenta oficial.

Fuentes de la Consejería han indicado a EFE que estos perfiles ya han sido denunciados y cerrados por las plataformas, aunque se mantiene la vigilancia ante posibles nuevos intentos.

Cuenta fraudulenta

En la misma línea, el vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, ha detectado otra cuenta fraudulenta en redes sociales con su fotografía y un nombre de usuario casi idéntico al suyo.

Desde el Gobierno regional se ha insistido en la importancia de no seguir ni responder a este tipo de perfiles y reportarlos de inmediato a las autoridades o a las propias plataformas.

Grupos de investigación

Estos casos no son aislados. Hace unos días, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, denunció ante la Policía Nacional la existencia de una cuenta falsa que utilizaba su identidad para contactar con personas y ofrecer supuestos grupos de inversión. El regidor ha pedido a los ciudadanos “no caer en el engaño” y alertar a la policía ante cualquier sospecha de fraude digital.

Con estas denuncias, las instituciones castellanomanchegas advierten sobre un aumento de los intentos de suplantación de identidad en redes sociales, especialmente hacia cargos públicos, e insisten en la necesidad de extremar la precaución y verificar siempre la autenticidad de las cuentas oficiales antes de interactuar con ellas.