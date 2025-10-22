Nuevo relevo en la cúpula del Gobierno de Page: Joaquín Torres se convierte en director general de Salud Pública

Joaquín Torres ha sustituido a Laura Ruiz al frente de la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha.

Nuevo relevo en la cúpula de altos directivos del Gobierno de Castilla-La Mancha. En esta ocasión, los cambios han afectado al organigrama del área sanitaria y tienen que ver con el cese de Laura Ruiz como directora general de Salud Pública y el nombramiento de Joaquín Torres para desempeñar este cargo.

Así queda registrado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de este miércoles, donde quedan registrados tanto el decreto de cese como el nombramiento en sendos documentos firmados por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

Joaquín Torres, licenciado en Cirugía y Medicina por la Universidad de Sevilla, ha desempeñado buena parte de su carrera profesional en Andalucía, llegando a ser gerente del Hospital Virgen de la Macarena en la capital hispalense.

Su llegada a Castilla-La Mancha se produjo para asumir la dirección médica de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cargo que ha ocupado hasta principios de año.

Por su parte, Laura Ruiz -médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública- se convirtió en directora general de Salud Pública justo después de que Emiliano García-Page ganase sus últimas elecciones autonómicas en 2023. Tras poco más de dos años en el cargo, ha cerrado esta etapa para tomar nuevas responsabilidades en el Ministerio de Sanidad como directora adjunta de Ordenación Profesional.

Tercer relevo en una semana

Se trata del tercer relevo que el Gobierno de Castilla-La Mancha afronta en una semana entre sus altos directivos.

El DOCM de este miércoles también recoge otro movimiento que ya les avanzaba EL ESPAÑOL de CLM y que tiene que ver con el recambio de Lourdes Luna por Teresa Tomé al frente del Instituto de la Mujer.

A los dos de esta semana, hay que unir uno más de hace siete días, el de la entonces directora general de Turismo y Artesanía, Ana Isabel Fernández Samper por Aránzazu Pérez. En el caso de Fernández Samper, este medio ha podido confirmar de fuentes del Gobierno regional que asumirá nuevas responsabilidades como asesora del presidente Page.