Castilla-La Mancha registra un aumento del 6 % en denuncias por violencia de género respecto al año 2024

Los órganos judiciales de Castilla-La Mancha registraron entre abril y junio de 2025 un total de 1.799 denuncias por violencia de género, lo que supone un aumento del 6,2 % respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos difundidos por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a partir del informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

A pesar del repunte de denuncias, la región mantiene una de las tasas más bajas del país, con 14,9 víctimas por cada 10.000 mujeres, muy por debajo de comunidades como Canarias, Baleares o la Comunitat Valenciana.

En total, 1.562 mujeres fueron víctimas de violencia machista en Castilla-La Mancha durante el segundo trimestre, un 2,9 % menos que en 2024, lo que contrasta con la tendencia nacional, donde tanto las denuncias como las víctimas crecieron.

Del total de denuncias, 1.2884 llegaron a través de atestados policiales y 23 fueron presentadas directamente por las víctimas en los juzgados.

Cifras

También se contabilizaron 76 derivadas de partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y 55 presentadas por familiares. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 981 eran españolas y 590 extranjeras.

Entre abril y junio fueron enjuiciados 328 hombres por delitos de violencia de género en la región, de los cuales 285 resultaron condenados, lo que equivale a una tasa de condenas del 86,9 %, superior a la media nacional.

Sin embargo, 238 mujeres se acogieron a la dispensa de declarar contra su agresor, el 15,2 % de las víctimas, un porcentaje también mayor que el del conjunto del país (11,6 %).

Testimonio de las víctimas

En este contexto, el TSJCLM ha advertido de la importancia de mantener el testimonio de las víctimas, dado que "en muchos casos es la única prueba que permite la condena", al tratarse de delitos cometidos en el ámbito privado y sin testigos.

Durante el mismo periodo, los juzgados de Castilla-La Mancha adoptaron 303 de las 445 medidas de protección solicitadas, lo que representa el 68,1 %, en línea con la media nacional.

Caso Villaverde

La publicación de estos datos ha coincidido con la condena del Gobierno de Castilla-La Mancha al asesinato machista de una mujer de 21 años ocurrido este martes en el barrio madrileño de Villaverde, un crimen por el que ha sido detenido su expareja.

La consejera portavoz, Esther Padilla, ha confirmado que la víctima había recibido atención a través de los recursos del sistema Viogén de la región durante el tiempo que residió en Valdepeñas (Ciudad Real) y Guadalajara, antes de trasladarse fuera de la comunidad.

Bajo riesgo

Padilla ha precisado que la mujer estaba catalogada con riesgo "bajo" y que los servicios regionales "la atendieron en los momentos en que residió en Castilla-La Mancha", recordando que los protocolos de protección y seguimiento están plenamente establecidos y coordinados con el Ministerio del Interior.

"Mientras estuvo en Castilla-La Mancha, lo único que se hizo fue atenderla. Su caso demuestra la necesidad de seguir reforzando los mecanismos de prevención y respuesta", ha afirmado la portavoz, que ha trasladado el pésame y la condena más rotunda del Ejecutivo autonómico ante este nuevo crimen machista.