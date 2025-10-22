Albacete, Cuenca y Guadalajara estarán en alerta amarilla este jueves por rachas de viento de hasta 70 km/h

La borrasca 'Benjamín' llegará durante la madrugada del jueves a la Península y pondrá en alerta a tres provincias de Castilla-La Mancha por fuertes vientos de hasta 70 kilómetros por hora. En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pondrá en aviso amarillo a Albacete, Cuenca y Guadalajara.

Mientras que en las dos primeras provincias la alerta arrancará a las 8 horas de la madrugada y se extenderá hasta las 18 horas de la tarde, en Guadalajara se activará a partir de las 3 horas y terminará a las 16 horas.

En Albacete, las zonas afectadas serán La Mancha, Alcaraz y Segura y Hellín y Almansa; en Cuenca, la Serranía y La Mancha; y en Guadalajara, la Serranía y Parameras de Molina.

Previsión del jueves

La Aemet ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha cielos nubosos o cubiertos por la mañana, disminuyendo hasta quedar poco nuboso en horas centrales del día. Volverán a aumentar al final.

Habrá lluvias y chubascos desplazándose desde primeras horas del día de noroeste a sudeste, perdiendo intensidad en su avance, siendo muy poco probables en el sureste.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios excepto un descenso en la mitad norte y las máximas irán en ligero ascenso en la mitad sur, en descenso en el extremo norte y con pocos cambios en el resto.

El viento soplará moderado de componente oeste, con rachas muy fuertes en amplias zonas de la mitad oriental, disminuyendo a flojo por la tarde.