Teresa López Tomé es la nueva directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en sustitución de Lourdes Luna

Nueva cara al frente de una institución clave en el área de Igualdad. La concejala del Ayuntamiento de Guadalajara Teresa López Tomé ha sido nombrada este martes nueva directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en sustitución de Lourdes Luna, que ha sido cesada del cargo.

El Consejo de Gobierno reunido este martes ha aprobado el nombramiento de López Tomé (Romanones, 1975), empleada pública en el Ayuntamiento de Alovera, responsable de las áreas de Infancia y Juventud y, de manera transversal, Igualdad, según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico a EFE.

Además, fue jefa de Gabinete en 2020 del entonces delegado de la Junta en la provincia de Guadalajara, Eusebio Robles.

El cambio de la persona al frente del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha se produce "dentro de la normalidad" y ha sido una decisión directa de la consejera de Igualdad, Sara Simón, para afrontar la segunda parte de la legislatura, han informado las mismas fuentes.