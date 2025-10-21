Page pide dejar trabajar a la Justicia para que "aclare que no ha habido financiación ilegal" en el PSOE

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido que se deje "hacer su trabajo" a la Justicia para que se aclare "que no ha habido financiación ilegal" en el PSOE.

Así lo ha asegurado el líder castellanomanchego durante la inauguración de una empresa en Villarrubia de Santiago (Toledo) tras la citación del juez como testigos del caso Koldo del exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y de la trabajadora de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez. Un hecho que se ha producido tras la exclusiva de EL ESPAÑOL de la existencia de nueve documentos de pagos sin declarar y anticipos sin motivar que probarían que el PSOE manejaba una caja B.

Para Page, es "evidente" que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha visto "suficientes elementos para, al menos, buscar información". Y ha defendido que "está haciendo su trabajo".

"Hay que estar atentos porque una citación nunca es una broma. Pero yo pienso que el PSOE no tiene financiación ilegal, sino que hay gente que ha abusado del PSOE. Confío en que no hay nada que temer", ha asegurado.

Por ello, ha reconocido que le sorprendería que aparecieran nuevas informaciones, aunque "vivimos una época donde no acabamos de sorprendernos casi todas las semanas con algo".

Y preguntado sobre si faltan explicaciones por parte de su partido, ha considerado que "la única explicación es que no hay financiación ilegal y las explicaciones las tiene que dar el que acusa".

Legislatura "sin presupuestos"

Por otro lado, el presidente castellanomanchego que afirmado que "sería incomprensible" que el Gobierno de Pedro Sánchez no fuera capaz de aprobar unos presupuestos durante su mandato.

"Hemos sorteado ya más de la mitad de la legislatura y estar ante el riesgo de que esta sea la única legislatura en toda la democracia en la que no se ha podido aprobar un solo presupuesto supone un riesgo de altísimo voltaje", ha lamentado.

Por ello, ha abogado por esperar a ver "cuándo se convocan las reuniones y qué se presenta". "Sería incomprensible que tuviéramos un mandato en el que no fuera capaz el Gobierno de aprobar unos presupuestos. Cuanto antes se haga mejor", ha afirmado.

Y ante la posibilidad de que no salgan adelante, ha expresado como "el único que no puede darle consejos al Gobierno de Sánchez". "Normalmente terminarían haciendo lo contrario de lo que yo les aconsejara. Sé lo que haría yo. Es evidente", ha sentenciado.