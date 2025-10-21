Castilla-La Mancha incrementará su presupuesto un 1,5 % en 2026 hasta los 12.903 millones de euros

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su reunión de este martes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2026 que recoge un aumento del 1,5 % (187 millones de euros) hasta alcanzar una cifra total de 12.903 millones de euros.

Esta información ha sido facilitada en rueda de prensa con el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa en la que ha vuelto a poner de manifiesto que la intención del Ejecutivo es poner en marcha la tramitación legislativa de la normativa para que quede aprobada antes de final de año y pueda entrar en vigor el 1 de enero.

