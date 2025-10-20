El emotivo vídeo contra la soledad de los mayores de Castilla-La Mancha: "Viajamos a cascoporro, pero..."

Protagonista del vídeo de la iniciativa 'Te lo debemos, te lo debes'.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha desde este lunes la campaña 'Te lo debemos. Te lo debes', una iniciativa con la que busca combatir la soledad no deseada entre las personas mayores de la región.

Esta iniciativa enmarcada en la Estrategia Regional contra la soledad no deseada, que ya alcanza a más de 300 municipios, busca a través de una pieza audiovisual visibilizar, prevenir y reducir las situaciones de aislamiento de las personas mayores en la región.

El vídeo que se difundirá en redes sociales, radio, televisión y medios digitales, muestra historias de vida de personas mayores que han dedicado su esfuerzo a la sociedad y ahora necesitan sentirse acompañados. A través de diferentes imágenes del protagonista y vídeos de archivos han marcado su vida. De esta manera, se narra la historia de soledad de un mayor de la región.

La presentación de la campaña se ha celebrado en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, donde la consejera Bárbara García Torijano ha destacado que en Castilla-La Mancha viven más de 400.000 personas mayores, de las cuales 135.000 superan los 80 años y más de 100.000 personas viven solas.

"Como Gobierno tenemos la responsabilidad de ofrecer los mecanismos y herramientas suficientes para que aquellas personas que quieran vivir en comunidad, aunque dentro de su hogar estén solas, puedan hacerlo", ha señalado la consejera durante el acto.

Ideas poderosas

La responsable regional de Bienestar Social ha explicado que la campaña resume "dos ideas poderosas": por un lado, "Te lo debemos" es un homenaje a las personas mayores que con su trabajo y esfuerzo han hecho posible el progreso de Castilla-La Mancha; y por otro lado, "Te lo debes" representa una llamada al autocuidado y al bienestar personal a lo largo de todas las etapas de la vida.

La iniciativa, que se difundirá a través de televisión, radio, redes sociales y medios digitales, ha sido elaborada con "especial cariño y escucha" hacia las personas mayores, y se centra en historias reales de vida que reflejan la importancia de sentirse acompañado.

Pobreza al alza

En cuanto a los datos de pobreza y desigualdad publicados recientemente, que reflejan una realidad estructural que afecta especialmente a las personas mayores y a las mujeres con pensiones no contributivas.

García Torijano ha recordado que Castilla-La Mancha ha reducido en 5,8 puntos la pobreza severa desde 2015 y ha destacado el esfuerzo del Ejecutivo regional por "seguir mejorando la calidad de vida y la igualdad de oportunidades".

Presentación de la iniciativa 'Te lo debemos, te lo debes'. JCCM

"Somos una comunidad sensible y comprometida con las personas vulnerables. El 70 % del presupuesto regional se destina al Estado del Bienestar, esto nos permite avanzar en inclusión social, reducir desigualdades y seguir bajando los índices de pobreza severa", ha subrayado.

Segunda estrategia

La consejera ha explicado además que el Gobierno regional trabaja en la segunda Estrategia contra la Pobreza 2025-2030, elaborada junto a las entidades sociales y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, con 120 medidas estructurales dirigidas a combatir la pobreza relativa y reforzar la cohesión social.

"Nuestro objetivo es no dejar a nadie atrás y seguir reduciendo la desigualdad social, especialmente en el medio rural, donde más se nota el impacto económico y demográfico", ha añadido García Torijano.