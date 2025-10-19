El invierno llega de golpe a este pueblo de Castilla-La Mancha: el termómetro se desploma a 1,3 grados este domingo

El invierno ha llegado de golpe a Castilla-La Mancha. Este domingo la bajada generalizada de temperaturas se ha dejado notar de manera especial en Molina de Aragón (Guadalajara), donde el termómetro se ha desplomado hasta los 1,3 grados centígrados a las 8:30 horas de la mañana, según la Aemet.

Este registro ha sido el tercero más gélido del país, tan solo superado por Pradollano (Parque Nacional de Sierra Nevada, Granada) con 0,1 grados y Cap de Rec (Lleida) con 0,7 grados.

Pero Molina de Aragón no ha sido el único pueblo de Castilla-La Mancha en el que el frío ha hecho acto de presencia. La quinta temperatura más baja del país se ha registrado en Nerpio (Albacete) donde a las 7:40 horas la temperatura era de 1,8 grados.

Una situación similar a la vivida en Sigüenza (Guadalajara) por sus 2,7 grados a las 7:20 horas que la han colocado como la novena temperatura más baja.

Triángulo del hielo

Estos tres municipios y en especial Molina de Aragón son habituales en los ránquines de las temperaturas más bajas durante el invierno.

De hecho, este municipio situado en la comarca de la Parameras, es conocido como formar uno de los vértices del 'triángulo del hielo" -los otros dos son Calamocha y Teruel-. Esta zona está considerada como la más fría de toda la península en la que en ocasiones se han superado los -20 grados.