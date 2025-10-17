Alerta amarilla en Albacete y Cuenca este viernes por fuertes lluvias y tormentas acompañadas de granizo

Tras la estabilidad meteorológica de los últimos días, Castilla-La Mancha vuelve este viernes a vivir una situación climatológica complicada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto alertas amarillas a partir de las 14 horas de la tarde en las provincias de Albacete y Cuenca por lluvias y tormentas.

Dos avisos que se extenderán hasta las 22 horas de la noche por precipitaciones que podrían alcanzar hasta los 15 litros por metro cuadrado en una hora, que irán acompañadas de tormentas que podrían dejar granizo.

Las zonas de Albacete afectadas serán la comarca de La Mancha, Alcaraz y Segura, y Hellín y Almansa; mientras que las conquenses serán la parte de la Serranía y la de La Mancha.

Previsión del viernes

La Aemet ha previsto para este viernes intervalos de nubes medias que por la mañana y al final del día irán acompañadas de abundante nubosidad baja en el cuadrante sureste con brumas y bancos de niebla asociados, más densos y persistentes en Albacete.

En las horas centrales aumentarán las nubes de evolución con chubascos y tormentas dispersos, sobre todo en zonas de montaña.

Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso, que será ligero o sin cambios en Guadalajara y Albacete; mientras que las máximas bajarán en Toledo y cambian poco en el resto.

El viento será flojo variable con predominio de la componente este, salvo en Guadalajara.