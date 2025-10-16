El alcalde de Talavera de la Reina pide "celeridad" al Gobierno para que el AVE llegue antes de 2030

José Julián Gregorio y Benedicto García en el IX Foro Corredor Sudoeste Ibérico. Foto: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha pedido al Ministerio de Transportes "celeridad" para el proyecto del AVE, además de que "cumpla el compromiso de que la infraestructura esté lista para el año 2030".

Así lo ha expresado durante su participación en el IX Foro Corredor Sudoeste Ibérico celebrado este jueves en Madrid, al que ha asistido junto al concejal de Urbanismo, Benedicto García.

Gregorio ha expresado que para Talavera es una "oportunidad histórica" aprovechar el Mundial de Fútbol de 2030 que se celebra en la Península, por lo que "tanto la electrificación de las vías como la alta velocidad deben estar en funcionamiento para esa fecha".

No obstante, ha lamentado que el Ministerio no ha trasladado todavía ninguna novedad en el avance del proyecto, más allá de la inauguración de una subestación eléctrica en julio en Calera y Chozas que sentaba las bases para la electrificación de las vías.

"Necesitamos ver avances. El tiempo apremia y los talaveranos desean que el Ministerio ofrezca noticias sobre este proyecto del que depende buena parte del desarrollo de la ciudad", ha explicado.

Por último, se ha referido a la unión que existe entre los territorios españoles y portugueses por los que transcurre la línea, "todos ellos apostando porque el AVE esté listo para 2030".