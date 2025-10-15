Page y Núñez enfrentan cara a cara sus modelos de gestión en el Debate sobre el Estado de la Región

Emiliano García-Page y Paco Núñez en el Debate sobre el Estado de la Región celebrado hace un año. Javier Longobardo

Las Cortes de Castilla-La Mancha acogerán este jueves y viernes la celebración del Debate sobre el Estado de la Región en el que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defenderá sus diez años de gestión al frente de la comunidad autónoma y el presidente del PP, Paco Núñez, expondrá sus recetas para mejorar la deriva de la comunidad autónoma.

Durante los últimos días, los dos partidos mayoritarios que conforman el arco parlamentario castellano-manchego han expuesto las líneas maestras por las que discurrirán unas intervenciones que también habrá que analizar en el contexto de unas elecciones autonómicas que deben celebrarse en 2027 y que empiezan a atisbarse en el horizonte.

Desde el Gobierno regional, la consejera portavoz, Esther Padilla, avanzaba este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que el presidente autonómico basará su alocución en "dos ejes fundamentales", vivienda y juventud.

En palabras de la consejera, Page presentará iniciativas para "afrontar estos desafíos" y también abordará otros temas como los cuidados, la formación, el campo, los servicios públicos, las nuevas oportunidades para acceso al empleo, el emprendimiento, las inversiones, el acceso a la cultura y la igualdad, así como "una defensa firme de los intereses de Castilla-La Mancha en temas importantes como el agua, el aprovechamiento energético o la financiación autonómica".



"El Debate sobre el Estado de la Región volverá a poner de manifiesto que Page cuenta con un modelo claro de futuro para Castilla-La Mancha, de estabilidad, que funciona y que está orientado a que la región siga progresando, creciendo, atrayendo población, garantizando la igualdad y aumentando el bienestar", ha sintetizado Padilla.

Visión del PP

Un punto de vista muy distinto al que dibujará el presidente del PP, Paco Núñez, quien por una parte expondrá sus medidas para mejorar la región y por otra se centrará en desbaratar la "política de anuncios y propaganda" que a su juicio ejerce el regidor castellano-manchego.

Así lo ha deslizado esta semana la secretaria regional del partido, Carolina Agudo, en una comparecencia de prensa en la que explicaba que su partido exhibirá "propuestas de consenso" trabajadas desde hace años con la sociedad civil.

En este sentido, avanzaba que Núñez hará una "radiografía real" de Castilla-La Mancha y no la "fantasiosa y de propaganda" del PSOE, con un proyecto de "compromiso, soluciones y futuro" para atraer inversión empresarial, incentivos para el empleo y el emprendimiento y trabajo de cara a lograr un pacto nacional por el agua.

Mientras, desde la tercera formación política representada en el parlamento autonómico, Vox, David Moreno también ha señalado que sus argumentos pasarán por demostrar que "Page no sabe gestionar" y que "en la región no hay ningún éxito".

Mecánica del debate

El Debate sobre el Estado de la Región comenzará a las 10:30 horas con una intervención inicial de Page sin límite de tiempo.

La previsión es que a su término, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, levante la sesión para que se lleve a cabo un receso para la comida y ordene su reanudación no antes de las 16:00 horas.

Por la tarde, será el turno de la intervención de los grupos parlamentarios. El primero en subir al estrado será Paco Núñez, quien tendrá una limitación de 30 minutos en su discurso. Cuando concluya, Page tiene opción a réplica, Núñez a una contrarréplica de no más de 15 segundos que de nuevo Page podrá responder.

Esta mecánica también se seguirá con las intervenciones de los portavoces de Vox y PSOE.

Una vez terminadas las rondas, el presidente autonómico tiene la posibilidad de cerrar el debate con una última alocución.

Cuando se levante la sesión, los grupos parlamentarios tienen media hora para presentar a la Mesa un máximo de siete resoluciones que serán debatidas en la segunda jornada de debate.

De esta manera, el viernes comenzará a las 9:30 horas la discusión de las proposiciones, que podrán ser defendidas por sus grupos durante un máximo de cinco minutos por cada una de ellas.

La sesión y el Debate sobre el Estado de la Región concluirá con la votación de estas resoluciones durante la mañana del viernes.