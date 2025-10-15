Castilla-La Mancha acerca el Debate de Estado de la Región a los jóvenes con una "versión femenina" del Quijote

Un día antes de que se celebre el Debate sobre el Estado de la Región, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha apostado por la Inteligencia Artificial (IA) para crear una serie de vídeos divulgativos que expliquen “de forma clara y accesible” las medidas que más interesan a la juventud castellanomanchega gracias a una "versión femenina y contemporánea" del Quijote.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa la consejera Portavoz, Esther Padilla quien ha señalado que, con estos vídeos, el Ejecutivo regional persigue fomentar la participación juvenil, “fundamental para construir una sociedad más justa y democrática”, ha informado la Junta en nota de prensa.

En esta línea, ha presentado una de las principales novedades de esta campaña digital, basada en un "Quijote reinterpretado que representa la fuerza de las nuevas generaciones y a la que se irán añadiendo otros personajes”, ha explicado.

La portavoz ha incidido en las nuevas formas de comunicar que ofrece la tecnología y que el Ejecutivo regional ha querido aprovechar en esta ocasión para acercar el debate a los jóvenes y llamar su atención, acerca de las medidas que les afectan. “No podemos prescindir de su voz”, ha apuntado Padilla al respecto, y ha explicado que se trata, además, de un uso responsable de esta herramienta.

Castilla-La Mancha, referente de progreso

La consejera ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para mandar a la sociedad una reflexión sobre el Debate del Estado de la Región, que se celebrará en las Cortes regionales, y en la que el presidente Emiliano García-Page abordará en profundidad el “buen momento que vive la región, así como los desafíos del mañana”.

Una cita, ha recordado Padilla, “que nos dará la oportunidad de mirar hacia atrás para reconocer el camino recorrido, los avances logrados y los retos superados, y a la vez, nos permitirá proyectar por dónde queremos continuar”.

La portavoz del Ejecutivo ha insistido en que “la región ha cambiado mucho y lo ha hecho para bien en estos diez años, veníamos de muy atrás, de una etapa de recortes y retrocesos, y hemos conseguido no solo superar este amargo periodo sino ponernos por delante de la media nacional”.

Para avalar esa transformación de la región, Padilla ha ofrecido los últimos datos económicos que “nos indican que Castilla-La Mancha crece a un ritmo más rápido que la mayoría de las regiones, por delante de comunidades que históricamente nos superaban en estos indicadores. Lo mismo se refleja en los indicadores sociales y debemos destacar que somos un referente de un proyecto de progreso fundamentado en la igualdad”.