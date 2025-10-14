El PSOE critica el "silencio absoluto" de Núñez en materia de agua: "Está plegado a lo que dice Génova"

El PSOE de Castilla-La Mancha ha criticado el "silencio absoluto" del presidente del PP, Paco Núñez, tras la reunión mantenida el pasado lunes entre la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía para abordar las nuevas reglas del trasvase.

"Está plegado a lo que dice Génova en materia de agua", ha expresado el secretario de Acción Electoral y Comunicación Interna del PSOE de Castilla-La Mancha, Miguel Zamora. Además, ha afirmado que el PP lleva "lanzando ofensiva tras ofensiva para defender unos intereses muy concretos que tienen ciertos presidentes autonómicos 'populares' del Levante, pero que van en contra de lo que quiere el Gobierno y la ciudadanía de nuestra tierra".

"Núñez tiene un problema. No se cree que represente los intereses de Castilla-La Mancha. Nunca ha tenido una voz alzada cuando se están perjudicando clarísimamente los intereses de su tierra. Y eso le hace ser un líder débil y no ser de ninguna utilidad a ningún ciudadano, ninguna empresa y ningún agricultor de Castilla-La Mancha", ha asegurado.

Por el contrario, el Gobierno autonómico y su presidente, Emiliano García-Page, "llevan muchísimo tiempo alzando la voz, defendiendo el cierre por completo del trasvase, la desalación y una tecnología probada para garantizar los recursos hídricos en toda España".

Núñez apunta al Pacto por el Agua

Por su parte, Núñez ha respondido al PSOE recordando que su posición en materia hídrica es la que está reflejada en el Pacto Regional por el Agua. Un documento que dice que "hay que poner en marcha una auditoría hídrica de la región, hay que analizar el mapa de necesidades presentes y futuras de agua y que hay que priorizar la cuenca cedente garantizando que no haya una sola gota de agua que salga de la región en tanto en cuanto nuestras necesidades hídricas no estén cubiertas".

"Siempre voy a anteponer la defensa de Castilla-La Mancha a las siglas de mi partido. Que nadie tenga duda porque ya lo he hecho en más de una ocasión", ha afirmado.

Asimismo, ha exigido "menos hablar, menos titular y más defender aquello que está firmado, que es la posición que debe delimitar nuestros intereses a la hora de acometer lo que más pronto que tarde llegará, que es un Pacto Nacional por el Agua".