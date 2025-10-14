Núñez exige a Page que frene en el Congreso el "sablazo" a los autónomos que plantea el Gobierno de Sánchez

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido a Emiliano García-Page que intervenga para frenar en el Congreso la subida de cotizaciones que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez para los autónomos a partir de 2026. Un "sablazo", en palabras de los afectados, que puede suponer un incremento de entre 209 y 2.474 euros al año en función de los ingresos de cada trabajador por cuenta propia.

Así lo ha señalado Núñez en declaraciones a los medios antes de visitar en Talavera de la Reina, junto al alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, el Instituto Español de Genética y Reproducción Animal. Allí, se ha preguntado: "¿Qué van a votar los ocho diputados socialistas de Page cuando se plantee la subida de la cuota de autónomos en el Congreso?".

Igualmente, el líder del PP castellanomanchego se ha cuestionado si "van a defender a los 150.000 autónomos de Castilla-La Mancha o van a volver a votar a favor de las decisiones de Sánchez que los castigan".

De palabras a hechos

Núñez ha exigido a Page que "pase de las palabras a los hechos" y dé orden a los diputados nacionales del PP de Castilla-La Mancha para que voten en contra de cualquier incremento de la cuota de autónomos.

"Si Page no lo hace, estará demostrando una vez más que su discurso crítico con Sánchez es solo fachada, y que, en realidad, consiente las políticas que están mermando la capacidad de crecimiento de la región y perjudicando a nuestro tejido productivo y económico", ha concluido.

Núñez y Gregorio a su llegada.

Por otra parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha valorado "el enorme trabajo que se realiza en Castilla-La Mancha en materia de investigación, ciencia e innovación aplicadas al sector ganadero" y ha subrayado que "la modernización de nuestras explotaciones es clave para convertir la ganadería en un motor de desarrollo económico, empresarial y de creación de empleo".

Núñez ha defendido su compromiso "con el sector primario, con los ganaderos, con los autónomos y con las pequeñas y medianas empresas" que sostienen la economía de la región. En este sentido, ha reclamado reducir drásticamente la burocracia y "automatizar los procesos administrativos para que ningún autónomo o pyme vea frustrado su proyecto por culpa del exceso de papeles y permisos".

Por último, ha advertido que "el Gobierno de Page no puede seguir inundando de burocracia a quienes quieren crecer y crear empleo". "Y ahora, además, el Gobierno de Sánchez pretende cargar otra vez sobre las espaldas de los mismos la mala gestión socialista, subiendo de nuevo la cuota de autónomos", ha finalizado.