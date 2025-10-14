Caballero acusa desde Bruselas al Levante de hacer un uso "inadecuado" del trasvase Tajo – Segura

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha respondido a las críticas del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, sobre la gestión de los embalses que surten agua al trasvase Tajo Segura. El castellanomanchego ha cargado contra la forma de utilizar el agua en el Levante español, asegurando que "es evidente que se está haciendo un uso inadecuado del agua del trasvase".

Así lo ha expresado desde Bruselas después de que Mazón anunciase un "frente común" de Valencia, Murcia y Andalucía para "defender con rigor, ciencia y sostenibilidad el agua que merecen todos los españoles". Además, aseguró que Castilla-La Mancha "no gestiona bien los embalses de Entrepeñas y Buendía".

"La premisa defendida por el presidente valenciano no se corresponde con la realidad y es absolutamente falsa. No es cierto que no se esté haciendo una buena gestión en los embalses de cabecera del Tajo", ha afirmado Caballero.

Además, ha apuntado a la "escasez" de agua en la cabecera y a las "dificultades que tienen muchos municipios para poder suministrarse y desarrollar explotaciones agrarias de regadío. "Choca con la situación del Levante, donde con el agua de Castilla-La Mancha no existen limitaciones ", ha lamentado.

Desaladoras

Además, se ha referido a la alternativa que suponen las desaladoras como "una realidad que tienen que asumir los tres presidentes autonómicos: el de Murcia, el de Valencia y el de Andalucía".

Para Caballero, es una alternativa "técnicamente viable, eficaz económicamente, eficiente, accesible y cercana". "Hay que cumplir las sentencias del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del río en su tramo medio a su paso por la provincia de Toledo", ha afirmado.

Por último, se ha dirigido al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, expresando que "en su condición de representante del PP en las Cortes, tiene la obligación de defender a la región y a sus intereses, especialmente en materia de agua".