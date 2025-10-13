Núñez se presentará en el Debate sobre el Estado de la región como alternativa ante un Page "agotado y sin ganas"

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández ha avanzado que ellíder regional del partido, Paco Núñez, reivindicará en el Debate sobre el Estado de la Región que está "preparado" para ser presidente frente a un Emiliano García-Page que está "agotado, cansado y sin ganas por seguir en nuestra región".

En una entrevista concedida a Europa Press, Hernández ha tachado al presidente autonómico de "trabajar para el PSOE" y en consecuencia "apoyar todo lo que tenga que ver con Pedro Sánchez y es malo para Castilla-La Mancha".

Enfrente, ha asegurado que Núñez "va a demostrar que le importan todos los asuntos que tienen que ver con nuestra región y todos los problemas que hoy tienen los ciudadanos de la comunidad".

Dentro de esos asuntos, ha apuntado que tendrán especial protagonismo el agua, la agricultura, la vivienda, los servicios sociales o la educación.

Como ejemplo, ha señalado que Núñez volverá a enarbolar la bandera del Pacto regional del Agua que "se sacó adelante gracias al PP", que pondrá sobre la mesa propuestas sobre PAC, agricultura y ganadería; así como medidas en materia fiscal, sobre servicios sociales y educación porque "es un presidente comprometido con la tierra".

Hernández también se ha referido a la información deslizada por miembros del Gobierno de Page que han avanzado que durante el Debate hablará de medidas sobre vivienda o bonificaciones fiscales.

En este sentido, ha asegurado que el PP seguirá pidiendo "medidas concretas" o de lo contrario "volverán a ser anuncios que no van a ningún sitio".

"Suelta el titular pero si no van acompañados de hechos, que es lo que nos ha demostrado hasta ahora, que no es capaz de acompañar nunca esos anuncios de hechos, pues se quedarán, como siempre, en palabras. Y las palabras se las lleva el viento", ha argumentado.

Page y el "teatro" de su continuidad

La portavoz 'popular' también se ha referido a las dudas expresadas por el presidente socialista sobre su continuidad y que interpreta como "un teatro más a lo que nos tiene acostumbrados".

"La verdad es que es un tanto triste escuchar decir que serán otras personas las que decidirán sobre su futuro en esta tierra o no. Pero sin duda, lo que demuestra es que Emiliano García-Page está cansado de Castilla-La Mancha", ha manifestado.

Por último, sobre las expectativas electorales del PP de cara al próximas elecciones regionales, Hernández ha asegurado que los 'populares' "van a gobernar" en Castilla-La Mancha dentro de dos años y que Paco Núñez "será el presidente de todos los castellanomanchegos".

Una idea que basa en que las encuestas muestran que "el PSOE está en caída libre" y "pierde muchos votos".