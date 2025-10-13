La Junta activa el Meteocam en la provincia de Albacete ante la alerta por lluvias: hasta 40 L/m2 en una hora

Imagen de una trabajadora del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado a las 17.30 horas de este lunes el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), en Situación Operativa 0, para la provincia de Albacete ante la alerta por fuertes lluvias y tormentas.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas.

La Junta ha avisado de que la provincia de Albacete puede registrar lluvias con precipitación acumulada en una hora de 40 litros por metro cuadrado y el 112 ha iniciado un seguimiento de las incidencias que se puedan producir.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta naranja en la zona de La Mancha Albaceteña hasta las 20 horas por lluvias. Además, hasta la medianoche se mantendrá un aviso amarillo en esta comarca y en la de Hellín y Almansa por precipitaciones y tormentas acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

La Aemet también ha activado alertas amarillas en las zonas conquenses de la Alcarria, la Serranía y La Mancha y en las comarcas guadalajareñas de la Serranía, Parameras de Molina y la Alcarria.

Consejos de la Junta

Ante esta situación, si le sorprende una lluvia muy intensa en la carretera, reduzca la velocidad, adaptándose a la visibilidad existente; evite pasar por tramos inundados, cauces o ramblas y, si va a pie en el campo, busque lugares elevados ante la posibilidad de una inundación.

Con respecto a las lluvias copiosas, retire de su vivienda los elementos exteriores que puedan ser arrastrados por el agua. Si se inunda parte de su casa, abandone sótanos y plantas bajas y desconecte la energía eléctrica.

En el exterior, durante una fuerte lluvia o tormenta evite estacionar su vehículo o vadear con él arroyos o cauces, para evitar ser arrastrado por una súbita crecida de agua. En este sentido, aléjese de vaguadas, ríos o torrentes para evitar ser sorprendido por una riada.

Finalmente, se deben evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 112, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.