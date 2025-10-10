Page a quienes le consideran de derechas: "Llevo desde los 18 años ganando elecciones al PP"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha contestado a los que le consideran un político de derechas que "llevo desde los 18 años ganando elecciones al PP" y les ha invitado a visitar la región para que "vean cómo están los servicios públicos".

Durante una entrevista en el programa de TVE Mañaneros 360, el barón socialista ha asegurado "no reconocer" a quienes dan "lecciones de izquierdas", al tiempo que ha afirmado que "los que reparten carnets de derechas son un punto de fanatismo" del que él no hace gala.

"Que vengan y vean cómo hemos levantado una región desde los principios de la socialdemocracia, quizá el ejemplo más nítido que hay en España", ha reivindicado, recordando que desde la creación del Estado de las Autonomías Castilla-La Mancha ha sido gobernada por el PSOE salvo los cuatro años del Gobierno Cospedal en los que "se redujo el sistema sanitario a la mínima expresión".

🔵Page, ¿candidato a la Moncloa?



El político toledano ha señalado cómo a la vez que desde sectores de la izquierda le acusan de ser de derechas, tanto el PP como Vox en Castilla-La Mancha "me llaman sanchista desde tiempos inmemoriales".

"Es lo que tiene no ser fanático. Los que intentamos escuchar estamos mal vistos", ha apuntado.

No será candidato nacional

Page también ha insistido en una idea que viene remarcando una y otra vez, que entre sus aspiraciones no se encuentra la de liderar el PSOE a nivel nacional. Partiendo de la base de que "intento ser coherente" en su día a día como político, ha afirmado que "no me van a encontrar en una pelea interna" por el control del partido.

"Defiendo ideas y critico lo que choca con nuestros valores pero llevo mucho tiempo en esto y esa no es mi apetencia", ha zanjado en alusión a sus pretensiones nacionales.

Por último, respecto al futuro de Sánchez en el Gobierno, ha reconocido que es "posible" que acabe la legislatura y ha señalado que su decisión de ser candidato a las próximas elecciones es "de cajón y de libro".