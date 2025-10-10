Castilla-La Mancha desactiva el plan METOCAM al no haber previsión de avisos por parte de la AEMET

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desactivado a las 13:00 horas de hoy el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM).

Este se encontraba en Fase de Alerta - Situación Operativa 0 en las provincias de Albacete y Cuenca desde el pasado miércoles 8 de octubre, y en Ciudad Real desde las 10:00 horas del jueves.

La desactivación del plan se ha producido al no haber previsión de avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por lluvias o tormentas, y ante la ausencia de incidentes graves durante este periodo.

Durante el tiempo de activación del METEOCAM, el Servicio de Emergencias 112 atendió un total de cinco incidentes, dos en Albacete y tres en Cuenca, todos ocurridos el miércoles 8 de octubre entre las 18:00 y las 24:00 horas.

Incidentes

Los incidentes estuvieron relacionados con balsas de agua en calles y carreteras y desprendimiento de cables eléctricos.

Todos los casos fueron resueltos sin que se produjeran daños personales, según la Sala de Coordinación del 112, que ha destacado la eficaz respuesta de los equipos de emergencia durante la alerta.

Con la desactivación del METEOCAM, el Gobierno regional mantiene su sistema de vigilancia y coordinación ante fenómenos meteorológicos, listo para actuar de nuevo si se emiten avisos por parte de la AEMET.