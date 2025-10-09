El PP denuncia una "estrategia deliberada" del Gobierno de Castilla-La Mancha para "ahogar" a los ayuntamientos

El portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha denunciado la “guerra abierta” y la "estrategia deliberada" que el Gobierno regional mantiene con los ayuntamientos y que "pone en riesgo" la prestación de servicios esenciales de los ámbitos social, educativo y sanitario.

Durante una rueda de prensa en la sede regional del PP, en Toledo, Serrano ha avanzado que el PP defenderá este jueves en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha una iniciativa para exigir a la Junta de Comunidades que "cese su asfixia económica a los municipios y garantice una financiación justa".

“Page ha decidido castigar a los ayuntamientos solo porque la mayoría ya no son socialistas, siendo una estrategia deliberada de ahogo financiero que perjudica directamente a los vecinos”, ha advertido en una nota de prensa distribuida por el PP.

El parlamentario 'popular' ha incidido en que, mientras las transferencias de los ayuntamientos hacia la Junta aumentan un 537,8 %, las de la Junta hacia las entidades locales se reducen casi un 60 %. “Es el modelo del socialismo de Page, yo invito y tú pagas”.

Ayuntamientos "contra las cuerdas"

Igualmente, ha recordado que el nuevo Canon del Agua y los recortes en servicios como el Plan Corresponsables, la ayuda a domicilio o la educación infantil de 0 a 3 años están dejando a muchos ayuntamientos “contra las cuerdas a nivel financiero”.

Serrano ha asegurado que uno de los ejemplos más flagrantes de este abandono es el Plan Corresponsables, un programa clave para la conciliación de la vida familiar y laboral, especialmente en el medio rural.

Así, el Estado ha reducido su aportación del 100 % al 75 %, y la Junta debería asumir el 25 % restante, como acordaron todas las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial y, sin embargo, en Castilla-La Mancha, “Page ha decidido que ese 25 % lo paguen los ayuntamientos, que ya están al límite de sus tesorerías”.

Serrano también ha hecho referencia al Canon del Agua, una medida que ha calificado de “impuestazo injusto y recaudatorio” que está “reventando las tesorerías locales y castigando a los vecinos y a las empresas de la región”.

“El canon del agua lleva 20 años sin aplicarse en Castilla-La Mancha, y ahora Page lo ha implantado de manera abusiva, obligando a los ayuntamientos a actuar como recaudadores de la Junta”, ya que el dinero “no se está destinando a mejorar las redes de agua ni las infraestructuras hidráulicas, como prometieron”.

El diputado regional del PP ha añadido que el Canon del Agua es el ejemplo más claro “del maltrato de Page a los pueblos de Castilla-La Mancha”, ya que sube los impuestos, no invierte en infraestructuras y deja que los alcaldes den la cara por él.

Serrano ha denunciado también el abandono que sufren los trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio, un servicio esencial para miles de familias y personas mayores en Castilla-La Mancha.

“El Gobierno de Page fija las condiciones de prestación del servicio, pero financia muy por debajo de su coste real, obligando a los ayuntamientos a cubrir con fondos propios la diferencia”, por lo que muchos municipios, especialmente los más pequeños, están al borde del colapso presupuestario por tener que asumir incrementos salariales y costes laborales que la Junta debería sufragar íntegramente.

Por último, Serrano ha destacado que el PP defenderá a los ayuntamientos porque son “la primera línea de atención a los ciudadanos y el motor del desarrollo local”, y ha exigido al presidente regional que “abandone su política de castigo y respete la autonomía municipal”.